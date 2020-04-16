全球新冠病毒大流行死亡數據一覽

4月16日，美國華盛頓州，一名戴着防護口罩的女子。

全球新冠病毒大流行造成嚴重死亡，根據法新社統計，截至4月16日國際標準19時，已有141127人死於這一病毒。

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官方公布的遍布193國的確診人數已超過2135410人，但這一數字仍需謹慎對待，它反映的只是部分帶毒者的真實數字，許多國家只對需要住院治療的患者進行檢測。其中至少465700人痊癒。

24小時內，全球死亡人數增加9490人，新確診病例增加101787例。

全球24小時內死亡人數前三位的國家分別是美國，死亡4505，英國，死亡861，法國，死亡753人。

美意西法英 死亡最多

美國二月底出現了第一例死亡病例，現已成為全球死亡人數最高的國家，死亡累計31590人，確診累計648788例。至少53489人痊癒。

其他死亡人數排在前列的國家分別是意大利，死亡22170人，確診168941。西班牙死亡19130人，確診182816。法國死亡17920人，確診165027例，英國死亡13729人，確診103093例。

中國不計香港和澳門，公布的確診為82341例，死亡3342人，77892人痊癒。

自周三以來，幾內亞，斯威士蘭以及厄立特里亞出現了第一批新館病例。

歐洲截至周四國際標準19時，死亡累計92941人，累計確診1082930；美國和加拿大死亡32803人，累計確診678698例；亞洲死亡5391人，累計確診153340例；中東死亡5260人，累計確診113977例；拉美和加勒比海地區死亡3702人，累計確診80706例；非洲死亡951人，累計確診18033例；大洋洲死亡79例，累計確診7730例。