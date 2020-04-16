劍橋大學學者出來說話了 新冠病毒不是從美國傳到中國的

最近劍橋大學一項研究發表公布後，科學家本想要說明新冠病毒如何從中國傳向世界，卻在中國被有些人歪曲成證明新冠病毒是從美國傳到了武漢。有人甚至很激動地稱，該研究報告“終於證明了中國的清白，還了中國一個公道”。現在，原作者出來說話了，如果有心希望病毒是從美國傳到中國的人可能會大失所望。

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可能作者論文中一句“在美國流行的新冠病毒類型是中國流行病的‘祖先’”在中國被人誤讀或者被一些人曲解為病毒最早並非來自中國，而是美國。

美國之音採訪了這篇論文的第一作者，英國劍橋大學基因遺傳學者彼得.福斯特，他明白無誤地表示，儘管仍無法斷定新冠病毒的確切起源，但可以肯定的是這一病毒最早是在中國傳播開來，而且病毒最早的流行地點可能並不在武漢，而是比武漢更靠南的廣東。

這位科學家及他的團隊使用全球採樣的160個病毒基因組數據，繪製出新冠病毒的原始傳播圖，發現病毒通過變異產生三個不同的變異體，分別被列為A、B、和C。

大約引起誤解的就是三種變異體的解釋，研究者發現，A型新冠病毒最接近於在蝙蝠身上發現的冠狀病毒，即原始病毒。A型病毒雖然在武漢出現，但並不是武漢的主要病毒類型，反而是有A型病毒變異產生的B型病毒是武漢流行的主要病毒。B型病毒不僅在武漢流行，也傳播到了中國各地以及整個東亞。而A型病毒主要的流行地是美國和澳大利亞。在歐洲流行的C型病毒則是由B型病毒變異而來，在法國、意大利、瑞典和英國的早期病例中發現。

福斯特解釋說，可能是前往加拿大和北美的人攜帶了A型病毒，通過“奠基者效應”，它在相當長的一段時間都沒有被發現但是卻傳開了。後來，A型病毒在美國就成了主要的類型。但它並不意味着因為它是美國的多數類型，所以它就是來自美國，這是一個錯誤的結論。

福斯特表示，他們的研究雖然不能確切推斷出病毒的源頭所在地，但可以肯定新冠病毒最早是在中國傳播起來的。他認為病毒的最初傳播是在中國，也可能是在中國南部，很早就在中國發生了。

另外一項研究也證明新冠病毒並非起源美國。美國華盛頓大學生物學家貝德福德4月12日表示，他與西雅圖流感研究中心的合作研究表明，今年美國的季節性流感並非新型冠狀病毒，而新型冠狀病毒並非起源於美國。

外界曾有傳說，新型冠狀病毒去年11月已在美國開始傳播，但卻被認為是季節性流感。研究人員回頭檢測了今年1月採集的3600個份流感樣本中的新冠病毒，結果全部是陰性。他們又檢測了2月份採集的3308個流感樣品，在2月21日首次檢測出陽性，2月共有10個樣本檢測出陽性。”因此，10月至今年一月在西雅圖的季節性流感不是由新冠病毒造成的。這等於反駁了有關新冠病毒早就在美國傳播，卻被當成流感處理的陰謀論。

貝德福德4月12日在其中一條推文寫道：“新型冠狀病毒於2020年1月至2月被首次引入美國”。同時，追蹤新冠病毒的傳播途徑也清楚地表明，這種病毒直到今年1月才進入美國。“該病毒通過多種途徑到達美國。一月下旬有來自中國的直接傳入，二月有來自歐洲的疫情的多次傳入。”