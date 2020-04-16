失業大幅攀升 特朗普將推出重啟經濟計畫

受新冠疫情衝擊，美國失業大幅攀升，4周內2200萬人申請失業，美國總統特朗普周四發推說，將提出重啟美國經濟計畫。不過，美國包括紐約州等東岸7個州的政府決定，延長非必要商業的關閉命令以及停課令到5月15日。有關決定與總統特朗普計畫最快在5月1日復工並不一致。

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美國死於新冠肺炎人數已經超過3萬3千人。紐約州州長科莫表示，紐約州單日新增606例死亡病例，這個數字“令人痛心”。不過他說，紐約州新冠患者的住院人數比前一天減少，累計1萬8千人，是近一周以來最低，顯示紐約州限制措施能夠有效控制疫情擴散。他呼籲市民繼續留在家中，保持社交距離，乘搭巴士、的士及火車時候，需要戴上口罩。紐約州將防疫限制措施延長至5月15日。

受新冠疫情衝擊，美國經濟幾近停擺，掀起近代最猛烈失業潮。最新數據顯示，全美上周524萬人初次申請失業，4周來累計超過2200萬人，直逼過去10年新增的就業人口。

美國勞工部周四公布，截至11日當周，全美524.5萬人初次申請失業補助；前一周達661.5萬人。過去4周，申請失業補助達2203.4萬件，打破1982年秋季4周內270萬人申請失業補助的紀錄。美國在1980年代初期曾發生嚴重經濟衰退。

隨着新冠2疫情越來越嚴重，全美多地3月中旬起陸續推行居家防疫措施，大量商家被迫停業，以裁員或放員工無薪假度，導致過去4周每周都有數百萬人申請失業補助。

據推算，美國失業率已達8.2%，超越1975年5月以7%寫下的史上最高紀錄，而且未來幾周還會有更多人申請失業補助，美國4月失業率突破雙位數幾成定局。

美國總統特朗普認為，美國的新冠疫情“峰值”已過，他將在周四推出新的疫情防控指導意見，以儘快“重啟”美國經濟。