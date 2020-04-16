新冠病毒肆虐如今，仍然令衛生當局的決策者，甚至傳染病學家感到有許多未知的領域，費加羅報報道總結：至少有三個想不到。

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法國傳染病學家，醫學院士Anne-Claude Crémieux，2009年出版過一部如何應對sars及其他全球大流行的傳染病的專著，她解釋說，“人們每次遭遇新的病毒都感到非常吃驚，問題是我們該如何反應”。

第一個想不到，小小新冠病毒征服全球。這個過程並不必然，中國公開的第一批信息並未預示這一病毒會在如此大範圍流行，錯誤就在於以為疫情已被中國基本控制。頂多不過一如另外一個危險的病毒--中東呼吸綜合症，2012年出現在沙特，從來也沒有傳染到世界，至今仍然在中東地區負隅頑抗。可惜中國提供的官方數字最後留下的是一場巨大的幻覺，只有那些了解這個政體的人沒有上當。另一位對中國頗有研究的醫學院士Christian Géraut表示，“當我看到那些視頻，我明白了情況要比官方說出來的嚴重許多倍”。費加羅報東亞記者Sébastien Falletti早已逃出中國官方數據的迷宮，他這樣評論：“我不相信這些數據，因為這是官方的數據”。

第二個想不到與第一個有聯繫，是以為這一新冠病毒如同他的表親SARS一樣，主要是由帶癥狀的患者來傳染的。如此，一旦發現一個感染源，就有可能儘快阻斷其傳染路線，這一戰略在於對所有接觸過確診患者的人進行排查，從而遏制傳播路線。這一戰略給衛生當局造成一個疫情可控的幻覺，法國新冠病毒教授Jeanne Brugère-Picoux說，這一戰略2003年管用，但是那時候中國人遠遠沒有像今天這樣大批來到巴黎旅遊。自從發現無癥狀和輕癥狀也能感染他人後，2003年建立起來的這一套應對方式被擊得粉碎。

最大一個沒想到涉及抗體壽命。4月12日，法國科學顧問委員會主席Jean-François Delfraissy在意大利『共和報』披露的一個重大信息：“新冠病毒是一種很特別的病毒，我們發現能夠應對它的抗體只存活一個很短的時期。我們發現越來越多的已經感染過的患者再次感染。“

這一次，整個免疫力大廈，被視為有利於解封的王牌，垮塌了。讓我們重新從零開始吧，每個人都戴上口罩。