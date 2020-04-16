新冠病毒是否源於武漢病毒所泄露 北京否認 華盛頓要求徹查

4月16日，特朗普總統在白宮南草坪舉行的“慶祝美國卡車司機”活動中，將一個帶有總統印章和他的名字的鑰匙交給卡車司機

美國似乎不排除已在全球奪取至少14萬人性命的新冠病毒來自中國武漢的一個病毒研究所，政府要人表明已就此展開徹查。中方則反駁沒有任何證據證明新冠病毒是在實驗室產生。

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美國國務卿蓬佩奧周三在福克斯電視台表示，美國正在就新冠病毒如何傳播，如何傳染世界，導致如此巨大的悲劇展開徹查。

『華盛頓郵報』周三報道美國駐華大使兩年前曾向美國國務院就武漢病毒所存在嚴重安全問題發出警訊，這一研究所正在研究蝙蝠攜帶的新冠病毒。周三晚上，福克斯電視台就此詢問蓬佩奧時，蓬佩奧作出上述回答。

福克斯還就另外一個問題詢問蓬佩奧：根據“多個消息來源”指出，目前蔓延全球，12月底爆發自中國武漢的新冠病毒源自同一個武漢病毒研究所，即使這裡涉及的是一個天然的病毒，而不是中國人工合成的病毒，而且並非故意放毒，這一病毒是由於該研究所的安全措施鬆懈而發生了泄露事故造成的，從而引發一場災難。

福克斯新聞援引其中一名消息人士的話說，這可能是“歷來代價最大的政府掩蓋行動”。報道說，這些消息人士相信，病毒是由蝙蝠傳給人的，“零號患者”在實驗室工作，後來接觸了武漢社會人群。

蓬佩奧回答福克斯新聞說，“我們真的需要中國政府開誠布公”，幫助解釋“這個病毒究竟是如何傳播的”。蓬佩奧補充說：“我們所知道的就是這一病毒誕生在中國武漢，我們所知道的就是武漢病毒研究所距離那座濕貨市場只有幾公里”。

星期三，記者在白宮每日新聞會上就同一問題詢問美國總統特朗普時，特朗普這樣回答：我可以告訴你們，關於這件事我們聽到的越來越多，美國正在對所發生的這個可怕的局面進行一項非常徹底的調查。記者追問他是否向中國國家主席習近平提及此事時，特朗普拒絕回答。

星期四，中國外交部發言人趙立堅回答記者提問時稱，中方始終認為新冠病毒源頭和傳播途徑問題是一個科學問題，應該交由科學家和醫院專家去研究。

趙立堅稱：“世衛組織負責人”和“世界上很多知名醫學專家”都認為，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生的，“所謂實驗室泄露等說法毫無根據”。

但是趙立堅本人3月12日曾援引網絡傳聞，發推指美國軍方利用出席武漢軍運會機會，把新冠病毒帶到了武漢。此說把病毒是人工合成的傳言推向高潮，引發一場外交風暴，趙在消失幾周復出後遭媒體追問時辯稱，當時那樣做是出於“義憤”，且是“個人推特”。