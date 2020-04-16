英國宣布延長封鎖禁令至少三周

英國外交大臣拉布周四宣布，英國政府認為如果現在解除禁足令將危害大眾健康與經濟，因此禁足令將延長“至少”3周，確切解禁時間表尚不得而知。英國新冠病毒累計死亡1萬3729例，高居全球第5，僅次於美國、意大利、西班牙和法國。

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英國從3月23日開始施行禁足令，限制民眾待在家中，僅有擔任重要工作且無法在家工作者可以外出上班。禁止有2人以上聚集。政府每3周進行檢討，研判禁足令是否延長。

拉布周四下午在疫情例行記者會表示：“我們仍沒有看到感染率下降至所期望的地步。”

英國過去24小時死亡人數增加861人，累計死亡1萬3729例，高居全球第5，僅次於美國、意大利、西班牙和法國。

拉布表示：“隧道盡頭出現一絲光明，但我們現在處於這場疫情非常脆弱且危險的階段。如果急着放鬆限制措施，過去的努力將有可能毀於一旦。”

他表示，評估認為禁足令必須繼續施行，在解禁之前有5項條件必須達成。包括：要確保國家醫療保健服務（NHS）能夠應付得來；其次是要看到每日的死亡人數“持續”下降。英國從4月7日以後，每日死亡人數都在700人以上，4月10日更逼近1000人，有980人死亡。

他表示，第3項條件是有可信證據顯示，感染率下降到“可控制的水平”。還有就是確保篩檢能力，確信任何政策改變都不會造成第二波傳染爆發。