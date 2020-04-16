蓬佩奧與楊潔篪通電話 中美承諾合作抗擊新冠病毒

美國國務卿蓬佩奧周三與中國外交事務國務委員楊潔篪通電話。儘管中美關係持續緊張，但兩國領導人在通話中承諾合作抗擊新冠病毒，蓬佩奧強調抗疫中透明度和信息共享的重要性。

廣告 繼續瀏覽後續

美國總統特朗普批評北京在疫情最初對外隱瞞病毒傳播的嚴重性，並指責世衛組織偏袒中國、延誤發出警告最終導致疫情在全球蔓延，周二宣布對世衛組織暫停提供資金。

美國國務卿蓬佩奧周三與中國外交事務國務委員楊潔篪通電話，據美國國務院聲明表示，蓬佩奧強調了疫情防控中保持全面透明與信息分享的重要性。

法新社報道指，美國國務院聲明稿也似乎透出出和解信息，強調華盛頓在一月份向北京提供了援助，並將繼續提供援助，以及中國加快對美國醫療物資的出口，以“因應美國的關鍵性需求。”

蓬佩奧表示，“雙方確認承諾將致力於擊敗疫情並恢復全球健康與繁榮”

中國官方媒體則報道楊潔篪在通話中說，中國願意繼續同美方分享疫情防控信息和經驗，開展抗疫合作。

法新社報道指，中美就新冠病毒起源一度大打激烈口水戰、特朗普和蓬佩奧每天都在提“中國病毒”。但在特朗普與習近平在三月下旬的一次電話交談後雙方似乎進入非正式"休戰"。楊潔篪說，在兩位領導人3月27日通話以來，雙方按照兩國領導人達成的重要共識，就抗疫問題保持了密切溝通。 並稱，維持良好的中美關係“至關重要”。

報道指，儘管雙方儘力緩解緊張，但美國內部仍然不斷出現批評之聲。蓬佩奧周二在在一系列媒體採訪中重申對北京的批評。美國國防部長埃斯珀周三在對福克斯新聞採訪中也再次指責中國“隱瞞信息”。