馬克龍：中國處理新冠病毒疫情“存在灰色地帶”

法國總統馬克龍周四表示，中國在處理新冠病毒疫情中“存在灰色地帶”，馬克龍對《金融時報》表示，“顯然發生了一些我們並不知道的事情”。英國要求中國就新冠病毒如何出現，為什麼沒能及早阻止病毒傳播等“難題”做出答覆。而法國戴高樂號航母確診新冠病毒人數增至668人。

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法新社報道，馬克龍接受英國《金融時報》訪問時，針對中國應對新冠疫情危機的方式表示，我們不會認同那種天真的說法，認為中國（處理新冠疫情的方式）強有力的多。“我們並不知情”。馬克龍說，很明顯，發生了些什麼我們並不了解。

英國在周四要求中國就新冠病毒如何出現，為什麼沒能及早阻止病毒傳播等“難題”做出答覆。

英國外交大臣拉布周四表示，對新冠病毒是如何發生，中國不得不回答有關的“難題”。拉布表示，絕對需要以科學為本，進行非常深入的事後反省，包括病毒如何爆發。他又表示，此次病毒的流行顯現國際合作的價值，英國在安排公民返國和採購方面與中國進行了良好的合作。 拉布在被問到未來會否對中國進行“清算”，他表示，在這次危機之後，毫無疑問雙方的經貿來往不能像以往一樣，必須問一些“棘手”的問題，如病毒是如何發生的，以及為何沒有更早地阻止病毒爆發。

法新社說，馬克龍的上述表態與英國及美國在中國關於新冠病毒方面“懷疑”不謀而合。

而美國總統特朗普則是指責北京從一開始就“隱瞞”了病毒在中國傳播的嚴重性。特朗普並在周二凍結了美國對世界衛生組織提供的資助，指責世衛偏袒中國的立場。

而俄羅斯周四晚也出面干預，維護北京的立場。俄羅斯總統普京周四在與中國國家主席習近平的會談中表示，有關病毒源於中國的被懷疑是錯誤的信息指控北京，其結果會“適得其反”。

另外，法國衛生總署署長薩洛蒙周四晚通告，法國新冠病毒累計死亡達一萬7920例，24小時內新增753例。不過，入院及重症病患人數仍在持續下降，分別減少474例及209例。他說，病毒的傳播目前在“高位持穩”。

另據法新社報道，法國航母戴高樂號確診感染新冠病毒增至668例，20人仍留院治療。據稱，在入院士兵中，有1人在重症監護室治療，情況穩定。法國軍方指，會將艦上1767名海軍陸戰隊士兵撤離。