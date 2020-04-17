七國集團首腦視頻會議圍繞世界衛生組織爭論不休

七國集團（G7）首腦日本時間16夜舉行視頻會議，這是繼3月16日後的又一次七國集團（G7）首腦視頻會議，安倍首相在視頻會議中強調：強化全世界的感染症預防體制是重要的，得到各國首腦的支持。

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在視頻會議上，美國總統特朗普表明了對世界衛生組織（WHO）的不滿，並表明停止了對世界衛生組織的出資，批判世界衛生組織缺少透明性，反覆進行着拙劣的對應。

但是德國總理默克爾表明對應新型冠狀病毒需要國際性的合作，法國總統馬克龍在會上對WHO的應對表示支持，英國外交大臣拉布作為感染新冠病毒的首相約翰遜的代理，出席了會議，但是沒有提及世界衛生組織，而歐盟的外交與安全政策高級代表博雷利當天與世界衛生組織總幹事譚德塞舉行電話會談，重新傳達了歐盟對世界衛生組織的強有力的支持，強調了與新冠病毒鬥爭在多國間的框架內繼續合作的必要性。

而日本首相安倍晉三對此的表態不明。日本官房副長官西村明宏16日在談及七國首腦視頻會議時指出，有關世界衛生組織，不便透露詳細情況，但是安倍晉三首相在會上談到了對WHO的見解。

會議還就對非洲和東南亞等醫療體制薄弱國家進行支援的必要性達成一致。安倍在會上強調治療藥的開發和普及很重要，他介紹說：日美兩國正在推進有望對新冠病毒有效的新型流感藥物法匹拉韋（Avigan）的臨床研究，並表示對希望得到這種藥物的國家將無償提供。