中國GDP首現收縮首季負6.8% 遜預期

受武漢肺炎重創，中國首季經濟增長按年收縮6.8%，是自1992年有紀錄以來首次出現負增長，而收縮幅度亦較市場預期中位數的6%大。中國國家統計局發言人毛盛勇指出，3月分的主要指標的降幅明顯收窄，隨着復工復產增加和政策支持，相信第二季的經濟將較首季好，但他不願透露北京政府今年會否訂定經濟增長目標。

廣告 繼續瀏覽後續

中國統計局數字顯示，3月分不少指標跌幅均較市場預期大，綜合而言，作為中國經濟「三頭馬車」的首季數據均大幅下跌，例如社會消費品零售總額首季有7.8萬億多元人民幣(下同)，按年下跌19%；全國規模以上工業增加值雖然受惠於3月跌幅收窄12.4個百分點，但首季仍按年下跌8.4%；而全國固定資產投資亦按年下跌16.1%，比市場預期差。

另外，3月的城鎮調查失業率按月下跌0.3個百分點，回落至5.9%，其中，31個大城市城鎮調查失業率為5.7%，與上月持平，而全國城鎮新增就業人員達到229萬人。

國統局新聞發言人毛盛勇今早在記者會上承認，疫情對中國經濟運行造成較大影響，首季度的主要經濟指標明顯下滑，但由於抗疫工作良好，3月分的主要指標已呈現回升勢頭，降幅明顯收窄，他相信，有關勢頭可以持續，隨着復工復產加快推進和政策出台，相信第二季的經濟運行會明顯比第一季好。他又說，如果全球疫情控制較好，下半年經濟運行會比上半年明顯良好。

國際貨幣基金組織(IMF)日前下調全球經濟表現，但預料中國仍有1.2%的增長，毛盛勇表示，據他理解，中國今、明兩年的平均經濟增長應在5%以上。但他不願透露中國會否訂定今年經濟增長目標，指每年的主要經濟發展目標都會在人大和政協的「兩會」期間發表的政府工作報告公布，但今年「兩會」因為防疫而推遲，目前不知道具體情況。