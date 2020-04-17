官方上修武漢死亡人數 仍然疑點重重

武漢早先公布的死於新冠疫情的數字，國內國外都不信，星期五，當局“上修”了武漢死亡數字，把原來的死亡病例2575例，核增1290例，累計死亡數字訂正為3869例。就是說一下子增加了50%，比例不可謂不大。但是這個數字仍然疑點重重。

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責任不清

當局解釋訂正的原因有四點：包括早期醫療資源不足，有些患者在家中病亡；救治高峰期醫務人員忙於救治，客觀上存在遲報、漏報和誤報現象；各種醫院參與收治，少數醫療機構未能及時與大疫情網對接、報送信息；有些死亡病例信息登記不全，存在重報、誤報情況。

問題在於官方的四點說明缺乏細節，因此每一項都有疑點。比如“家中死亡”，自武漢封城後，社交網絡一直傳出得不到醫治多人死在家中的慘劇，還有“絕戶”的消息傳出，到底“家中死亡”了多少，官方沒有提供數據；第二項，遲報、漏報、誤報，初看以為當局終於承認“瞞報”，但是卻把這一“現象”怪給了“救治高峰期醫務人員忙於救治”，“客觀上”出了問題。這種說法一方面繞過了“瞞報”的指責，一方面顯然是在為醫院行政部門，衛健委以及政府開脫責任。第三項，把未能及時報送信息歸咎於“少數醫療機構”，指的是那些機構，究竟誰應承擔責任，用詞模糊。

另外，當局的統計時間是從什麼開始的，覆蓋的時間段都不清楚。新增的“確診病例的死亡病例“指的是省錢並未確診、死後重新納入確診範圍的病例，或是去世前已經確診，但當時為計入死亡數字的病例，當局也沒有任何說明。

為什麼海內外均對武漢第一次公布的數據嚴重懷疑，其實『財新』『財經』等媒體，以及一些消失的公民記者早就指出來過，武漢1月23日緊急封城後，大量患者湧向醫院，造成整個醫療系統崩潰。醫院收治患者的先決條件是確診，但是醫院人滿為患，早就沒有床位，結果造成惡性循環，大量求診的，即便狀況嚴重，也不予以確診，因為確診了，就意味着必須收治，醫院沒有床位，無法收治，因此就不予以確診，許多嚴重的患者被打發回家病死了，還有封城後武漢交通封鎖，許多疑似患者沒有送醫便在家過世了，統統算作普通肺炎，不列入死於新冠患者名單。『財新』報道指出，武漢三甲醫院一位急診科醫生說，1月下旬至2月上旬20天左右的時間，因為核酸檢驗不足，他的醫院同期有差不多同確診死亡病例數量相當的疑似病例逝世。根據『財經』現場對醫護人員的採訪，如果沒有確診就去世，不會被計算為確診死亡人數，另外一名定點醫院科室主任表示，該醫院門診當時一天有近120名發熱病人，其中大約80名肺部感染，但只有五人可能最終被收治。這個數字是相當可觀的。

為了弄清武漢究竟有多少死亡人數，陳秋實律師，武漢市民方斌，中央電視台前主播李澤華冒着危險，深入醫院，殯儀館探查，結果他們一個個被抓了起來，當局至今不告訴外界他們的下落。這從另外一個側面凸顯了當時疫情極其嚴重、當局不願向外界漏出任何真實情形、尤其是死人情況的一面。

新冠疫情在武漢出現，一開始就背着一個“原罪”，這個原罪不是疫情疾病本身，而是當局隱瞞疫情信息，即便從12月31日艾芬、李文亮等醫生向朋友圈公布武漢發生了比薩斯還嚴重的傳染病算起，政權一直在隱瞞，立即抓了李文亮等八名醫生以傳謠的罪名“訓誡”。根據『財新』2月26日報道，早在去年12月底之前，已有至少9例不明肺炎武漢病例樣本完成基因組測序，顯示為“類SARS冠狀病毒”，陸續上報衛健委和疾控中心。但湖北省衛健委及國家衛健委分別在1月1日和1月3日要求銷毀已有樣本，還下令不得擅自對外透露訊息。

對外，當局繼續營造歌舞昇平，忙着籌備“兩會”，武漢1月18日還舉行萬家宴。從當局嘴中說出的疫情形勢都是“可控可防”，“沒有人傳人”，謊言一直說道1月20號，1月23號深夜，武漢突然全城封鎖，當得知新冠病毒武漢大蔓延的恐怖消息後，所有感覺不適的人衝向了醫院，這就是前面所說的武漢醫療系統大崩潰的場面。

到底死了多少人

武漢清明節前12天開放親屬領取骨灰盒後，再一次掀起對中國當局公布的死亡數字的強烈質疑。

『改變中國』網站主編曹雅學根據武漢一家殯儀館的一個通知和現有的公開數據推算出另外一個死亡數據。這個通知書是武漢第二大殯儀館武昌殯儀館發出的，通知說，”我們盡量每天發500(份骨灰)，爭取在清明節前發完“。那麼，從3月23日至4月4日清明節，總共12天時間，按每天發放500份骨灰盒計算，僅武昌殯儀館就累計發放了6000份骨灰盒，那麼，從1月23日封城到3月23日領取骨灰盒，60天該殯儀館共火化了大約6000具遺體。武昌殯儀館共有15座火化爐，平均下來每個火化爐火化400具遺體。按此推算，武漢市84座火化爐在60天總共火化了33600具遺體，再減去武漢市的正常死亡人數，曹雅學得出1月23日至3月23日武漢死於新冠病毒的人數大約22540人。12月1日至1月23日這段時間由於缺乏有效證據，只能大概估計，這樣，曹雅學把武漢整個疫情期間，也就是從12月1日出現首個確診病例到3月23日疫情得到控制，這一期間的死亡人數估算在22000至30000之間。再按照『財新網』報道的武漢新冠肺炎5%的死亡率推算，武漢的實際感染人數大約在40萬至60萬之間。

武漢開放殯儀館領取骨灰盒幾日，『財新』雜誌的相關報道被大量引用，根據該雜誌指出，3月25日-26日，大卡車一天向武漢七座殯儀館的其中一座送去大約2500個骨灰盒。另外，流出的照片和視頻顯示從3月23日起，人們默默地排着長長的隊伍等候領取骨灰盒。有些見證人說要等六小時才能取到，四月五號就是清明節，殯儀館保證在清明節來到前把骨灰盒交到死者家屬手中，3月26號，當局下令四月底以前禁止在墓地掃墓。

中國其他各省市是否也應做出訂正

社交網絡有自己的估算，武漢七座殯儀館每個每天可發放500個骨灰盒，七個加起來可以發放3500個骨灰盒，到清明節前共有12天，總共可以發放42000個骨灰盒。一名武漢居民對自由亞洲表示，七座殯儀館每天可火花2000具屍體，所以官方的數字不可信。眾多的武漢居民相信，四萬人死於疫情。

分析人士指出，無論如何，中國當局走出了第一步，至少比死不訂正好得多，但是，這一步走得很勉強，輿論壓力的結果，當局應該鼓起勇氣，走到底，把真實的數字拿出來! 另外，武漢作了訂正，中國其他各省市是否也應該做出各自的訂正，對疫情數據重新核實呢？還有，能否把深入武漢調查疫情真相的公民記者陳秋實，方斌、李澤華等人釋放出來，以示當局決心與隱瞞疫情的歷史切割的決心？仍有待觀察。