張經義任職上海東方衛視駐白宮記者台灣陸委會要開鍘

在東方衛視擔任駐白宮記者的台灣人張經義，日前在特朗普總統問他「來自哪裡」時，回答來自「台灣」，在網絡上引發熱烈討論。但台灣陸委會副主委邱垂正16日表示，張經義任職的媒體是大陸黨務及政務直屬事業單位，違反兩岸人民關係條例第32條，將會同主管機關調查處罰。

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邱垂正在記者會上指出，張經義具有台灣地區人民身分，他擔任上海「東方衛視」駐白宮記者，兼「上海廣播電視台」北美新聞中心主編，而兩岸條例第32條第2項規定，國人不得擔任中國大陸黨政軍或團體相關職務，違反者可罰款新台幣10萬至50萬元。

對於陸委會指控張經義違法，台灣律師葉慶元指出，兩岸人民關係條例禁止的是，不得在大陸黨政軍任職，並沒有明文規定到「黨營事業單位」，陸委會片面違法擴張解釋，未來張經義如果走行政救濟途徑，陸委會的處分恐怕會被撤銷。

不過邱垂正指出，中共黨媒官媒都姓黨，國人都不得在大陸官方媒體任職，這是確定的。

熟悉衛視運作的大陸高層人士指出，張經義從來不是東方衛視或上海廣播電視台「編製內」人員，不是中共黨政軍體制內。大陸的衛視早已市場化，要自負盈虧，除了少數主管是廣播電視局下面的「編製內」，其他包含記者、編輯、導播，都是「約聘制」，一約三年，這樣的合同員工，和中共的黨政軍有什麼關係？