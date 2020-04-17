張經義任職上海東方衛視駐白宮記者台灣陸委會要開鍘
發表時間：
在東方衛視擔任駐白宮記者的台灣人張經義，日前在特朗普總統問他「來自哪裡」時，回答來自「台灣」，在網絡上引發熱烈討論。但台灣陸委會副主委邱垂正16日表示，張經義任職的媒體是大陸黨務及政務直屬事業單位，違反兩岸人民關係條例第32條，將會同主管機關調查處罰。
廣告
邱垂正在記者會上指出，張經義具有台灣地區人民身分，他擔任上海「東方衛視」駐白宮記者，兼「上海廣播電視台」北美新聞中心主編，而兩岸條例第32條第2項規定，國人不得擔任中國大陸黨政軍或團體相關職務，違反者可罰款新台幣10萬至50萬元。
對於陸委會指控張經義違法，台灣律師葉慶元指出，兩岸人民關係條例禁止的是，不得在大陸黨政軍任職，並沒有明文規定到「黨營事業單位」，陸委會片面違法擴張解釋，未來張經義如果走行政救濟途徑，陸委會的處分恐怕會被撤銷。
不過邱垂正指出，中共黨媒官媒都姓黨，國人都不得在大陸官方媒體任職，這是確定的。
但陸委會宣布開鍘後，到底要由哪個主管機關調查處理並開罰，一時間理不清楚。從內政部推到國家通訊傳播委員會(NCC)。陸委會最後宣稱，將會同NCC與文化部責成主管機關進行查處，但NCC和文化部仍低調回應，還沒有表示要接手調查。
事件在台灣引發軒然大波，海峽兩岸青年交流協會執行長鄭博宇認為，之前政府對在廈門擔任小區主任助理的台灣人罰款就有爭議，如今涉及在大陸黨政軍系統下屬的事業單位任職的台灣人都要罰，像是故意在找碴。
中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國指出，大陸沒有一個單位是沒有黨組織主管的，現今許多台灣人都希望能到大陸發展，陸委會這樣做導致人人自危，逼迫這些前往大陸發展的台灣人一去不回，對兩岸關係與台灣本身都沒有好處，台灣是在釋出不友善的訊號。
熟悉衛視運作的大陸高層人士指出，張經義從來不是東方衛視或上海廣播電視台「編製內」人員，不是中共黨政軍體制內。大陸的衛視早已市場化，要自負盈虧，除了少數主管是廣播電視局下面的「編製內」，其他包含記者、編輯、導播，都是「約聘制」，一約三年，這樣的合同員工，和中共的黨政軍有什麼關係？
台灣出生的張經義，26歲赴美，原本是電視新聞領域的門外漢，因緣際會進入白宮採訪，31歲成為第一位獲得白宮和白宮記者協會認證的華人白宮記者，也是白宮記者團唯一中文媒體成員。