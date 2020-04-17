愛麗舍宮：目前無任何事實可證明新冠病毒源自武漢病毒研究所

中國科學院武漢P4病毒研究所被懷疑泄漏新冠病毒之際，來自法國總統府愛麗舍宮的消息來源稱：直至此刻，法國不掌握任何事實，可以證明武漢病毒研究所P4研究室的工作與新冠病毒源頭之間有聯繫。

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法新社引自愛麗舍宮的消息來源稱，截至目前，沒有任何依據可以證明之前美國媒體流傳的新冠病毒源頭與中國武漢P4研究室之間的關係。

武漢P4研究室及所屬的中國科學院武漢病毒研究所是法中2004年一項合作協議的成果。在SARS爆發於中國一年之後，北京希望在全球病毒領域研究領先的法國協助下，建造一座預防傳染病的頂級病毒研究所。1999年，法國就在里昂設立了全歐洲規模最大的病毒研究中心。

根據華盛頓郵報與福克斯新聞周三與周四的報道，這座武漢P4研究室可能與新冠疫情全球大流行有重大關係，新冠疫情最早爆發在這座實驗室所在的武漢市，目前已蔓延全球，造成至少14萬人死亡。

中國外交部發言人趙立堅周四稱：“世衛組織負責人”和“世界上很多知名醫學專家”都認為，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生的，“所謂實驗室泄露等說法毫無根據”。

但是，在美國媒體報道武漢病毒研究所可能泄漏病毒導致瘟疫爆發之後，美國總統特朗普和美國國務卿蓬佩奧均表示將要對此“徹查”，頗有爭議的武漢病毒研究所再次陷入風暴。

華盛頓郵報14日報道稱，美國大使兩年前就研究冠狀病毒的武漢P4研究室的安全問題向華盛頓當局發出警訊。福克斯新聞則根據“多個消息來源”報稱，目前蔓延全球，12月底爆發自中國武漢的新冠病毒源自武漢病毒研究所P4研究室，

武漢病毒研究所與發現一批“不明肺炎患者”的華南海鮮市場只有短短幾公里，武漢疫情爆發後，是否該所泄漏病毒引發疫情一直受到強烈質疑。

一般認為，新冠病毒的原始宿主是蝙蝠，而武漢病毒研究所P4研究室石正麗團隊對蝙蝠冠狀病毒研究早已為世人所知，一直以來，就存在着武漢出現的病毒是否與這一研究所的蝙蝠冠狀病毒泄露有關。

甚至法國病毒學家，因研究艾滋病毒獲得2008年諾貝爾醫學獎的呂克·蒙塔尼耶教授（Pr Luc Montagnier）4月16日在醫學網pourquoidordeur.fr接受採訪時稱，目前全球大流行的冠狀病毒來自武漢一個實驗室。此番言論引發廣泛關注和爭論。他直指這個“病毒被認為操縱了”。

不過，他的法國同行，當初與其一同參與了艾滋病毒的基因的編譯工作的巴黎巴士德學院的Simon Wain Hobson 教授，認為蒙塔尼耶教授的說法毫無根據。但這位專家也批評石正麗團隊有關冠狀病毒的研究“完全是瘋狂的研究，讓人類冒着不必要的風險”。