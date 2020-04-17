港府違諾削區議會撥款　區議員斥為打壓民主派兼報復

泛民主派主導的新一屆地區議會，被不時受批評的港府減少撥款，削減數額由0.015%到5.6%，平均削減金額達66萬港元(下同，摺合約7.8萬歐元)。多名資深區議員指出，削減撥款是前所未有的，亦違反政策局的承諾，認為是港府打壓區議會之舉，亦有人認為是報復區議會批評港府政策和警隊表現。港府則解釋，為預留款項防疫抗疫，須調整撥給區議會的「小區參與計畫」撥款。

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在區議會被建制派主導的年代，港府自2008年起，藉每年增加「小區參與計畫」和「地區小型工程」撥款來加強區議會職能，而區議會亦不時公開表態支持港府有爭議的全港性政策，但新一屆由民主派主導的區議會，已多次批評警隊表現，亦不願配合港府大辦慶回歸活動，最新事例是油尖旺區議會昨(16日)午在警方代表和民政專員不滿而退席的情況下，通過「重組警隊，停止濫暴」議案。

與此同時，有區議會傳出本年度的「小區參與計畫」撥款被削減的消息，查問下，發現在全港十八區中，至少有11個區議會的相關撥款額被削，削減款額由155萬元至不足4000元不等，幅度較上年撥款減少5.6%至0.015%不等。以已知削減情況計算，平均削減金額達66萬元，平均減幅是2.74%。

東區區議會副主席趙家賢指出，財政司長陳茂波和民政事務局局長劉江華年初與18區區議會的正副主席會面時承諾，不會削減區議會撥款，民政事務總署現時的做法是違反承諾，令人難以理解。

被削幅度和金額最多的葵青區議會，其主席單仲偕表示，相關撥款過往是每年遞增，頂多亦只是凍結，從未削減，估計港府對由泛民主導的區議會，打壓方法由政治擴及財務，實行全方位打擊區議會運作。削減金額最少的西貢區議會，其主席鍾錦麟亦對當局的做法感到疑惑，因為今屆區議會對防疫支出亦毫不吝嗇。深水埗區議會主席楊彧亦指出，在過去四個多月，區逸會已撥款逾百萬元購買防疫物資給街坊應急，質疑當局以防疫為由削減撥款的說法，認為這是港府的政治打壓，以及要矮化區議會，他指出，民政署削減的撥款只涉及約一千萬，與一千多億的抗疫基金相比，是微不足道。他促請港府承諾，不要再扣減撥款，日後調整前亦應與各區預先溝通。

大埔區議會主席關永業亦認為港府削減撥款有政治考慮，他估計，民主派早前表明不會批出撥款舉行慶回歸和慶國慶等政治活動，懷疑港府抽起區議會部分撥款來舉辦這些政治性活動。

民政事務總署回復傳媒查詢時表示，小區參與計畫撥款用作區逸會建議舉辦的小區建設、地區康體和文藝活動，但因小區岀現突發情況，包括新型冠狀病毒疫情，港府需要預留更多資源應對，因此調整絡予區議會「小區參與計畫」的撥款。

受到反修例運動刺激，泛民主派在去年11月的區議會選舉中大勝，在18個區議會中主導了17個，在過去四個多月的會議上，不時批評警隊和港府，負責向區議會提供秘書服務的民政處，曾以疫情為由，拒絕提供場地和工作人員給區議會開會。