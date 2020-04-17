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香港/政治/經濟

港府違諾削區議會撥款　區議員斥為打壓民主派兼報復

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2016年1月30日，香港立法會財務委員會通過了備受爭議的香港與珠江三角洲橋樑的融資計畫
2016年1月30日，香港立法會財務委員會通過了備受爭議的香港與珠江三角洲橋樑的融資計畫 RFI-Chine-Hongkong
作者： 香港特約記者 麥燕庭

泛民主派主導的新一屆地區議會，被不時受批評的港府減少撥款，削減數額由0.015%到5.6%，平均削減金額達66萬港元(下同，摺合約7.8萬歐元)。多名資深區議員指出，削減撥款是前所未有的，亦違反政策局的承諾，認為是港府打壓區議會之舉，亦有人認為是報復區議會批評港府政策和警隊表現。港府則解釋，為預留款項防疫抗疫，須調整撥給區議會的「小區參與計畫」撥款。

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在區議會被建制派主導的年代，港府自2008年起，藉每年增加「小區參與計畫」和「地區小型工程」撥款來加強區議會職能，而區議會亦不時公開表態支持港府有爭議的全港性政策，但新一屆由民主派主導的區議會，已多次批評警隊表現，亦不願配合港府大辦慶回歸活動，最新事例是油尖旺區議會昨(16日)午在警方代表和民政專員不滿而退席的情況下，通過「重組警隊，停止濫暴」議案。

與此同時，有區議會傳出本年度的「小區參與計畫」撥款被削減的消息，查問下，發現在全港十八區中，至少有11個區議會的相關撥款額被削，削減款額由155萬元至不足4000元不等，幅度較上年撥款減少5.6%至0.015%不等。以已知削減情況計算，平均削減金額達66萬元，平均減幅是2.74%。

東區區議會副主席趙家賢指出，財政司長陳茂波和民政事務局局長劉江華年初與18區區議會的正副主席會面時承諾，不會削減區議會撥款，民政事務總署現時的做法是違反承諾，令人難以理解。

被削幅度和金額最多的葵青區議會，其主席單仲偕表示，相關撥款過往是每年遞增，頂多亦只是凍結，從未削減，估計港府對由泛民主導的區議會，打壓方法由政治擴及財務，實行全方位打擊區議會運作。削減金額最少的西貢區議會，其主席鍾錦麟亦對當局的做法感到疑惑，因為今屆區議會對防疫支出亦毫不吝嗇。深水埗區議會主席楊彧亦指出，在過去四個多月，區逸會已撥款逾百萬元購買防疫物資給街坊應急，質疑當局以防疫為由削減撥款的說法，認為這是港府的政治打壓，以及要矮化區議會，他指出，民政署削減的撥款只涉及約一千萬，與一千多億的抗疫基金相比，是微不足道。他促請港府承諾，不要再扣減撥款，日後調整前亦應與各區預先溝通。

大埔區議會主席關永業亦認為港府削減撥款有政治考慮，他估計，民主派早前表明不會批出撥款舉行慶回歸和慶國慶等政治活動，懷疑港府抽起區議會部分撥款來舉辦這些政治性活動。

民政事務總署回復傳媒查詢時表示，小區參與計畫撥款用作區逸會建議舉辦的小區建設、地區康體和文藝活動，但因小區岀現突發情況，包括新型冠狀病毒疫情，港府需要預留更多資源應對，因此調整絡予區議會「小區參與計畫」的撥款。

受到反修例運動刺激，泛民主派在去年11月的區議會選舉中大勝，在18個區議會中主導了17個，在過去四個多月的會議上，不時批評警隊和港府，負責向區議會提供秘書服務的民政處，曾以疫情為由，拒絕提供場地和工作人員給區議會開會。

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