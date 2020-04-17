特朗普：新冠病毒中國實際死亡人數比官方數字“高得多”

美國總統特朗普周五表示，新冠病毒在疫情爆發源頭中國造成的死亡人數遠比中國當局提供的官方死亡數據“高得多”。法新社稱，包括特朗普在內的一些西方國家領導人紛紛對中國抗疫提出質疑，而世衛則表示，中國修定新冠病毒死亡人數是“不漏掉所有沒有確診死亡病例的一種努力”。

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法新社報道，特朗普周五在推特上發文說，中國剛剛宣稱，將（新冠病毒）這個“隱形殺手”造成的死亡人數增加了一倍，但（實際數字）要高得多，遠遠高於美國的死亡數字。美國新冠病毒疫情累計死亡達3萬3000例。

法新社說，2019年年底爆發新冠病毒疫情的中國武漢市周五公布訂正確診死亡病例，從原先的2,579人上修為3,869人，確診死亡病例修正新增1,290人，使全國累計死亡人數達到4,632人。當局並且承認醫療機構有“遲報、漏報、誤報”病例的事實。

武漢市當局在一份新聞稿中解釋說，在疫情最嚴重的時候，有些病人因為無法到醫院就醫而在家中死亡。因此，這些死亡數字沒有納入在官方統計中，該統計僅考慮到在醫院死亡的人數。

不過，包括特朗普在內的一些西方國家領導人紛紛對中國抗疫舉措提出質疑，美國指責中國政府隱瞞了疫情的嚴重性。特朗普更是表示：“正在對此進行非常徹底的調查”。

法國總統馬克龍周四也對質疑中國在病毒來源方面缺乏透明度。馬克龍說“很明顯發生了一些我們並不知道的事情。”

有分析稱，儘管中國官方解釋修正新冠病毒死亡人數是“醫院超負荷運轉，醫務人員忙於救治”等，但由於調整數字正好約50%，加上長期以來外界對中國數字正確性的質疑，這項上修並未獲得輿論肯定，反而帶來更多懷疑。

而世界衛生組織周五表示，中國修定新冠病毒死亡人數是“不漏掉所有沒有確診死亡病例的一種努力”。世衛組織大流行病專家瑪麗亞·範·科霍夫在新聞發布會上說，希望所有國家都能對新冠病毒造成的實際死亡人數進行審核。