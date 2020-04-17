疫情削弱消費料1/4零售店鋪年內結業逾萬人失業

武漢肺炎疫情衝擊市民消費意欲，香港零售管理協會根據調查推算，年底前可能有1.52萬間店鋪會因為無力經營而結業，相當於全港零售店鋪的四分之一；調查又發現，受訪公司在2至4月已裁減2%員工，若情況沒有改善，協會推算，到5月時，香港會有超過一萬名零售業員工失業。協會呼籲業主減租以免店鋪關門，但有經濟學者認為，港府推動市民消費更能解決問題。

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香港零售管理協會於上月31日至本月9日訪問152家會員公司，涉及三千多間店鋪和近六萬名員工，覆蓋全港零售業23%員工。調查結果顯示，有九成六受訪公司表示，疫情期間生意有虧損，三分二更表示，虧損嚴重。另外，2至4月結業的店鋪占受訪公司總數的3.2%，預計到5月時，累計結業店鋪比例會增至5.2%，即有5200間店鋪在2到5月時倒閉。協會以受訪公司表示將無能力繼續經營比例和全港零售店鋪數量推算，5月至年底會有1.52萬間店鋪結業。

員工方面，有三分之二的受訪公司表示，自2月起已要求員工放取無薪假期，預計到5月時，會有六成四公司要求員工放取無薪假。調查亦發現，受訪公司在過去兩個月已裁減2%員工，若情況持續，協會估計，到5月時會有合共一萬多名零售業員工失業。

協會主席謝邱安儀在記者會上表示，調查未包括港府第二輪抗疫措施的影響，預料相關的保就業措施可減慢零售業失業率上升速度，但若果營商環境持續轉差，業主又不願減租或延長減租期，失業率或會在抗疫措施津貼完結時，失業率會急升。她促請業主減租七成半及維期半年，與小店共渡時艱。

不過，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，港府推出保就業計畫有望令失業率升勢減慢，但訪港旅客短期內不會回復原來水平，依賴相關消費的店鋪始終會縮減生意規模。他又說，除補貼外，港府更應設法增加市民對經濟的信心，在不影響疫情下恢復經濟活動，令零售業在本地消費上升下受惠。