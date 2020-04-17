英國：中國必須回答新冠疫情如何爆發

英國當局周四直言不諱地表示，新冠疫情危機結束之後，中國必須對一些很困難的問題作出回答。這些問題包括對新冠病毒疫情是如何爆發的質疑。

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英國外交大臣拉布周四在新聞發布會上表示，“毫無疑問，一切都不可能像什麼都沒有發生過那樣，我們將向中國提出一些困難的問題，這裡涉及的是新冠病毒是怎麼爆發的，以及為什麼沒有得到及時制止？”

他認為，疫情過後，中英關係不可能像什麼都沒有發生過那樣照舊繼續。他表示，絕對有必要在時候的教訓中進行非常深入的檢討，包括病毒的爆發等問題，這需要科學的指導。

拉布還說，疫情的全球大爆發顯示國際合作的價值，英國在英國公民遣返和設備採購方面與中國合作良好。

同一天，巴黎和華盛頓也表達了類似的立場，美國除指責中國隱瞞早期疫情貽誤時機外，並懷疑新冠病毒傳播可能與武漢病毒所泄漏所致，美國總統特朗普要求徹查。

法國總統馬克龍也對中國抗疫的成效持保留態度，他在周四對英國『金融時報』表示，不要天真地相信中國抗疫比較成功。馬克龍指出，“不可能把信息自由的國家與信息不自由的國家拿來比較”。

有分析指，北京近來一系列甩鍋動作激起反感，西方國家領袖對北京的反應與此有關。