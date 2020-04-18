不自由毋寧死，美國多個州發生反對居家避疫令示威

上周，美國多個州發生反對居家避疫令示威，民眾州長施壓，要求解除居家避疫令和社交距離措施。南加州有民眾在示威時舉着標語牌，上面寫着“不自由毋寧死”。

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周五，100多名示威者聚集在南加州亨廷頓海灘(Huntington Beach)，抗議加州的新冠病毒“居家避疫令”。《洛杉磯時報》報道說，這些抗議者大多沒有戴口罩，也沒有保持至少6英尺遠的社交距離。62歲的多伊爾(Paula Doyle)手持美國國旗和一個“不自由毋寧死”的牌子，她說對州長紐森(Gavin Newsom)的“居家令”感到“厭倦”。

由保守團體組織的1000多名抗議者，周五到密歇根州州府蘭辛（Lansing）議會大廈前示威，示威車隊導致多條馬路交通阻塞，示威者們指“居家避疫令是暴政”，有示威者高呼“把州長惠特默（Gretchen Whitmer）關起來”。惠特默頒布的禁足令被指為全美各州最嚴，禁止鄰居互訪，要小企業停工，並規定大型連鎖超市停止營業。

在明尼蘇達州首府聖保羅（Saint Paul），一個自稱“解放明尼蘇達”的組織周五也無視州的居家避疫令，到州長沃爾茲（Tim Walz）的官邸前抗議，有幾百人到場。該組織在其臉書網頁上宣稱，現在是要求州長沃爾茲及州議員結束關閉的時候了。

在北卡羅來納、俄亥俄、猶他、懷俄明、維吉尼亞、華盛頓等州，有抗議者頭戴“讓美國再度偉大”帽子，高舉“停止居家避疫”和“反對過分隔離”的標語。

另據《紐約時報》報道，總統特朗普周五發推文，公開表態支持那些抗議在疫情期間實施居家令和社交距離規定的示威民眾，鼓勵他們“解放”那些州，但他的推文被人批評為“煽動內亂”。