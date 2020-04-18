誰能想到，一個小小的看不見的病毒，正在深刻地改變着歐中關係。法國費加羅報評論：面對中國，歐洲蘇醒了，而法國是打頭的。這不僅因為法國外長勒德里昂周二破天荒召見了中國駐法大使盧沙野，馬克龍總統周四對『金融時報』稱，不要天真地以為中國控制疫情好得多，中國顯然有許多事不為人知。英國也發出同樣的聲音，英國外相拉布周四指中國必須對新冠病毒的發生以及為何沒有及時應對做出回答。

廣告 繼續瀏覽後續

歐盟與中國關係發生如此變化，新冠病毒蔓延暴露出許多事情，更起到了一種加速器的作用。其實，一段時間以來，歐盟已經主張對中國採取更加現實的戰略，法國中國及東亞戰略專家戈德蒙特認為，“十二三年前關於歐中可能存在共識和互信的幻覺消失了。”2019年，歐盟委員會終於決定“單弓單刀”，直面中國，認定中國是歐盟的“系統對手”及“戰略競爭者”，法國國際關係專家Thomas Gomart認為，這是德國企業家對野心勃勃的中國要奪取美國技術霸權的擔心的反映。這一切自2008年開始，與習近平掌權更有重大關係，美國一手打造的美中合作進程，包括2001接納北京加入世貿組織，最後卻轉變成無處不在的美中對抗。

得出同樣結論的歐盟終於清醒地感知到，習近平關於中共前途以及要洗刷西方歷史上給中國造成恥辱的話語，他的處處顯示中國強大的強烈願望在西方被解讀為一種越來越咄咄逼人的威脅。戈德蒙特認為，中國的一些動作，或束縛或停止一些正在與歐盟進行的談判，或者把與華盛頓的關係放在優先地位，向歐盟證明了中國倡導的所謂多邊主義理論不過是相對的，並未真正把歐盟放在眼裡。

讓歐盟更為擔心的是中國外交官的行事姿態，他們在聯合國培植影響力，填補了美國留下的空白，或直接或間接奪取越來越重要的崗位，世衛組織和糧農組織就是明顯的例子。

法國總統馬克龍在談到歐洲安全時明確指出威脅多邊主義的三大威脅：俄羅斯、中國以及美國。在今年2月的一場國家安全及防衛講話中，馬克龍把中國視為“戰略主題”，他把重新推動歐洲整合作為自己外交的優先任務，對北京通過組建17加1來分裂歐洲很不滿意。

在美國，新冠病毒更加毒化了美中關係，特朗普指責北京掩蓋了疫情早期的嚴重程度，中斷了向親北京的世衛組織提供彙款。歐盟在思量，一個黑洞般昏暗的政體究有多大能量，其謊言恐終究影響其擔任全球領袖角色的企圖。

新冠大流行也終結了中國與非洲的蜜月。法國戰略研究基金會Valérie Niquet指出，習近平成功地破壞了中美關係，破壞了中國與非洲的關係，中國與東南亞的關係，也破壞了與歐盟的關係。中國分裂歐盟的戰略走得太遠了，今天所有人都明白了中國制度何其瘋狂。

在這位學者看來，即便中歐及東歐也開始動搖。布拉格放棄了與北京市的結盟向台灣靠攏，波蘭對中國提供的援助感到失望，中國對歐盟一些國家的支持基礎很脆弱，因為完全建立在利益之上。

好像是為了從尷尬中擺脫出來，北京周五突然把武漢死於新冠的人數上修50%，已經被置於乾柴烈火之上的世衛組織總幹事譚德塞，讚揚法國總統馬克龍的領袖角色。這是新冠病毒產生的飛來去效應？中國的時運是否在倒轉？一些人是這樣看的。巴黎政治學院教授Antoine Bondaz評論：“中國的公關摻雜着自滿，挑釁，以及虛假信息，這一切正在掉轉過來打擊自己。從政治關係的角度看，這叫做自殺戰略，後果將極其嚴重”