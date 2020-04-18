全歐新冠病毒死亡病例突破10萬 西班牙禁足措施將再延兩周

全歐洲新冠病毒死亡病例突破10萬。西班牙全國範圍內的禁足措施將在延長兩周，到5月9日。而西班牙新冠病例死亡超過二萬例。法國重症及入院人數持續減少，英國新冠病毒死亡病例超過1萬5000例。意大利稱，倫巴第新冠死亡人數是二戰時五倍多。

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作為新冠疫情嚴重國家之一，西班牙在3月14日期實施禁足令。首相桑切斯周六宣布，全國範圍內實施的禁足令將再度延長，一直到5月9日。不過，西班牙首相周六也表示，嚴格的禁足措施將從4月27日開始逐步解禁，首先是兒童可以“有限度”外出。

西班牙新冠病毒死亡病例周六突破2萬例。在24小時內新增死亡病例565例，累計達2萬零43例。而新增確診3688例，累計確診19萬1726例。西班牙是繼美國之後累計確診病例最多的國家。

不過，西班牙衛生部表示，新增感染人數最近呈現減緩，康復患者則攀升到將近7萬5000人。衛生官員表示，西班牙已度過疫情高峰期，4月2日當天高達950人死亡，目前醫院面臨的壓力已緩和。

另據法國衛生總署署長薩洛蒙周六通報，法國新冠病毒死亡病例累計達1萬9323例，24小時內新增642例，不過，重症及入院人數持續減少。目前，在醫院治療人數減少551人，為3萬639人，其中5833例重症，比周五減少194例。

英國衛生部周六表示，英國境內新冠病毒死亡病例超過1萬5000例，周六新增888例，累計達1萬5464例。而英國累計確診則是達到11萬4217例。 據稱，感染新冠病毒已出院的英國首相約翰遜目前仍在家中恢復，約翰遜與內閣幾位大臣進行了接觸。目前仍由外交大臣拉布代理日常工作。

另據報道，意大利倫巴第新冠死亡人數是二戰時五倍多。 意大利至今有超過17萬2千例確診，近2萬3千人死亡。意大利當局表示， 倫巴第兩個月內的新冠病毒死亡人數達到1萬1851人，是1940年至1945年二戰時期的5倍多。當局形容意大利正經歷“巨大悲劇”， 但仍未戰勝疫情。未來數個月仍保持警惕和謹慎。