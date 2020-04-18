施展：戰狼思維誤中國 勿讓國際社會不信任擴大

中國近年外交立場強硬，在應對疫情上更被指實行「戰狼外交」，但中國外交學院政治學教研室副教授施展在一個面向企業高層的論壇上表示，「戰狼式」的玩法難以持續，亦會被世界孤立，若任由這種思維發展，將令「不信任」和「分裂對立」肆意發展，可能令西方國家擴大在本國生產的安全產業，一旦西方形成一套獨立於中國的生產體系，中國製造業將面臨整體萎縮，且在創新科技上落後甚至與西方脫勾。

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中國企業傢俱樂部16日刊登施展在商界高端人脈深度社交平台「正和島」的訪談，施展說，日本政府和美國經濟顧問揚言資助企業撤出中國，確會令部分企業迴流西方，但數量不會太多；不過，由於全球因為疫情而出現市場衰退、生產停滯，確會對「中國製造」在量上帶來極大衝擊。這樣的艱難時刻，估計中國企業至少還要忍受半年，部分企業甚至會倒閉。

他續稱，西方國家的一系列動作，反映了他們正喪失對中國的信任，這種情緒會影響外國對與安全相關的產業建設上，有關產業可能會由現時的軍工類產業擴大至口罩等衛生防疫物品，不惜成本地把這些產業留在本國生產，例如美國早前發現中國出口的少數口罩不合格，基於不信任，便把中國製造的KN95口罩剔出入口之列，自行加強生產。

這種做法，與「戰狼」外交有關。他不點名地批評外交部發言人趙立堅就外國批評口罩質量時的回應，指國內很多輿論聲稱：「如果你嫌我的口罩不合格，那你就別用啊。」這種「戰狼式」回應，會讓別人認為這是拿口罩作威脅，是把口罩「武器化」了，自然令這上升為安全事宜。這便會令「不信任」和「分裂對立」肆意發展，對中國製造的衝擊，比病毒更大。

施展又說，「戰狼式」思維認為，世界是不可信任的，但其實不然，否則，中國「還加入WTO(世界貿易組織)幹嗎？加入那麼多國際組織幹嗎？」他認為，「戰狼式」的玩法是不能持續的。「你越戰狼，自己距離世界就越遠，世界也越會孤立你。」他呼籲，千萬不要逞一時口舌，誤了大局。而只有越是社會底層，才越願意「戰狼式地逞口舌」，最後反受其害。

他推論，若西方重建生產體系，只把毋關安全的日常用品留在中國生產，最壞的結果是中國製造業面臨整體萎縮，並陷入低水平循環；一旦西方形成一套獨立於中國的生產體系，中國與西方的技術和創新能力差距將日漸增大，落後於西方甚至脫勾。

他建議企業提高質素，政府完善制度，「放水養魚」，並容許企業成立由業界主導的非政府協會，規管業界。