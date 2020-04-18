特朗普呼籲部分州“解封” 紐約州單日死亡病例創半個多月來新低

美國總統特朗普周六公開呼籲抵制對抗新冠疫情的居家令措施，而美國一些州的民眾走上街頭呼籲“解封”。美國新冠病毒確診增至71萬1千多例，累計超過3萬7千人死亡。佔全球死亡病例總數15萬4000例的四分之一。不過紐約州單日死亡病例540例，創半個多月來新低。

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特朗普周五在“推特”上連發推文：“解放密歇根”，“解放明尼蘇達”，“解放弗吉尼亞”，而在美國一些由民主黨控制的州，一些民眾準備周六上街示威，要求當局解封。

一些網民在社交媒體發起在馬利蘭、威斯康辛、弗吉尼亞及賓夕法尼亞州舉行集會。報道說網民這次行動，是受到幾天之前數以千計民眾，出席密歇根州一場要求解除禁令集會的啟發。俄亥俄、北卡羅來納、明尼蘇達及猶他等州份，此前都發生零星示威。有分析稱，特朗普支持部分州的民眾發起解除禁令的示威，目的是使他提出重啟經濟活動倡議，得以落實。

特朗普本周公布3階段經濟重啟方針，由各州長視情況決定何時鬆綁居家防疫措施，讓經濟逐步重上軌道。但不少公衛專家擔心，在大規模病毒、抗體檢測尚未到位的情況下重啟經濟，很可能導致疫情反覆。

特朗普並再次指責中國“隱瞞疫情嚴重的真相”，“沒有透露真實的死亡數據”。而法國總統馬克龍和英國外交大臣拉布也質疑北京的透明度。

美國目前單日新冠病毒死亡病例達3000例，累計超過3萬7000人死亡。每天有接近2000人入院，不過, 重症室的壓力較疫情高峰期有所減緩。

疫情嚴重的紐約州，單日死亡病例540例，創半個多月來新低，累計死亡突破1.3萬人，佔全美超過40%。隨着住院患者持續減少，紐約州長科莫周六說，疫情似乎已過高峰。

科莫表示，如果觀察過去3天數據，可以說我們已經過了疫情高峰，曲線開始向下。“這會是很好的消息”。但他告誡民眾尚未脫離險境。他說，每天仍有約2000個新病例住院，與3月下旬疫情升溫階段相去不遠。