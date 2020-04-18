英國出巨資進口中國試劑盒 大失所望

中國出口醫療物資又出問題，英國斥資兩千萬美元從這個國家購買的試劑盒被發現檢測無效。

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英國死於新冠病毒人數星期六已超過了15000人，成為全球繼美國、意大利、西班牙、法國之後死亡第五高國家，英國目前已對35萬人進行檢測，大約114217人呈現陽性。英國計畫五月以前每天達到10萬次冠狀病毒檢測，但目前日檢測量不足兩萬次。一些衛生官員擔心，如果不大規模檢測，就無法解除封鎖，因此急需對更大規模的人群進行檢測。

英國求助中國，根據『紐約時報』周五報道，兩家中國公司向英國開出至少2000萬美元高價，可購買200萬套快速抗體家用檢測試劑盒，開價很高，“買不買由你”，而且必須先付錢。

據報道提供抗體檢測的兩家中國公司分別是奧泰生物技術和萬孚生物技術，兩家公司保證他們的產品符合歐盟標準。

據一位英國參與此事的高級公務員表示，英國官員接受了這筆交易。“然後自信地承諾藥房能在短至兩周內提供檢測”，“就像驗孕一樣簡單”。

結果大失所望。“該檢測是無效的”。牛津大學一所實驗室發現檢測新冠病毒的試劑盒準確性不高。目前，50萬個試劑盒棄置在庫房裡，以類似價格從其他源頭購買的另外150萬個試劑盒也未被使用。

英國官員至少收回了其中一部分購款。

英國表達不滿後，兩家中國公司反而指責英國官員和政界人士誤解或誇大了試劑盒的效用。萬孚生物告訴『環球時報』稱，他們的產品只是作為一種補充手段，面向那些已經查出陽性的患者，而奧泰生物技術則在公司官網聲明，這些檢測“僅供專業人士使用”，而非供患者在家中使用。

稍早些時候，從西班牙、捷克、土耳其、菲律賓都傳出中國生產的新冠肺炎試劑盒準確度不高的問題，西班牙已經把一批購自中國的快檢試劑盒退貨。

4月9日，針對中國出口醫療物資質量不合格問題，中國商務部發言人高峰辯護說：“出口醫療物資出現所謂的問題，主要是因為中歐在生產標準、產品適用環境方面存在差異，有些歐洲用戶對產品的使用不夠熟悉，甚至出現失誤”。