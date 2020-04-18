英國外交部對香港多名政治人物被捕表關注 北京指英方“說三道四”

18.4 部分因遊行被捕民主派人士，上左起，李柱銘、黎智英、何秀蘭；下左起：吳靄儀、何俊仁及李卓人

香港警方周六以涉嫌參加反送中非法集結，拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英等14名泛民人士，引起各界關注。英國外交部發表聲明表示將密切關注這一事件，並希望當局以公平及透明方式處理任何拘捕和司法程序。中國外交部駐港公署發言人稱英方“說三道四”，敦促英方“停止干預香港事務”。

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香港警方周六拘捕了14名泛民主派人士，指他們涉嫌於去年8至10月間參加非法集結；泛民方面則批評港府和北京“秋後算帳”。

中國外交部駐港公署發言人周六表示，英國外交部就香港警方依法拘捕黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人等反中亂港分子，指手畫腳及說三道四，發言人對此予以嚴厲批駁，堅決反對，並敦促英方停止干預香港事務。

英國外交部周六發表的聲明指出，和平示威的權利是香港生活方式的根本，受到中英聯合聲明和基本法保障。聲明並指出任何抗議活動必須和平進行，而香港當局也應避免採取激化局勢的行動，並應通過有意義的政治對話重建互信。

另外，香港前總督彭定康也批評北京和港府，“在世界注意力集中在新冠疫情時，採取進一步行動，破壞一國兩制”。他並指拘捕行動是對鞏固香港多年生活方式的價值的攻擊，不是法治，是威權政府所為。彭定康稱，北京扼殺香港的決心日益明顯。

香港的人權監察也發表聲明，強烈譴責警方拘捕至少14名民主派人士。聲明指，警方引用《公安條例》涉嫌組織或參與未經批準的集結，拘捕香港持不同政見的政治領袖，質疑當局沒有根據聯合國的建議，廢除和修訂違反國際人權準則的公安惡法，反而引用有關條例，打壓不同政見的領袖和活動。聲明強烈譴責侵犯人權的惡法和當局所謂“執法”行為。

另外，台灣的民進黨也呼籲港府不要“與民為敵”。民進黨表示，全球全力防疫的同時，港警趁亂突襲式拘捕，讓人難以接受，呼籲港府不要與民為敵。 民進黨發言人薛呈懿周六晚間表示，民進黨將表達高度關切，並會持續關注，香港的反送中運動是國際高度關注的議題，在全球正全力防疫的同時，香港警方趁亂突襲式拘捕，讓人難以接受。 民進黨呼籲香港政府應該正視人民的訴求，不要一錯再錯、與民為敵。