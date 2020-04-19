中國公安部副部孫力軍突落馬 有點荒誕

中國公安部副部長孫力軍被突指“涉嫌嚴重違紀違法”，接受中紀委調查，中共的這些說詞應是落馬高官即將法辦的先聲？

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孫力軍的落馬，讓人有點吃驚，倒不是因為他比其他高官更優秀，不是，或者至少我們不知道，他在公安部分管國保、反”邪教“。讓人吃驚的是他不久前他還是中央督導武漢抗疫的大員。2月上旬武漢疫情最嚴重期間，他被中共中央派赴武漢督導防疫工作。2月10日央視新聞聯播，就有孫力軍出現在湖北，一行與中共總書記習近平進行視訊連線的畫面。

2月19日，湖北原來的省委書記被免了，這位副部長還與習近平親信、新任湖北省委書記應勇前往武漢市公安局，督導當地公安部門 的防疫工作。當時習近平說了，抗疫這件事，武漢勝，則湖北勝，湖北勝，則全國勝，全中國最大的事是抗疫，他們這個中央督導組，國務院副總理孫春蘭掌舵，還有習家軍重要成員—中共政法委秘書長陳一新等，他是大員之一，可見地位重要。

他在這個組，最重要的任務是加強公安工作，就是說抓安全，強化維穩，防止出事。習近平在三月11日終於去了武漢視察，孫力軍陪同應勇當初視察武漢公安部門，不知是否已經在開始為習近平來武漢做些預備？

孫力軍引起注意的是另一件事，3月5日，他為兩位武漢公安突擊隊”95後“女民警“火線入黨”擔任入黨介紹人。他諄諄教導新黨員：“疫情防控鬥爭中最危險的地方，就是黨員要衝鋒的地方；人民群眾最需要的地方，就是黨員要奔赴的地方。”時間過得真快，居然剛給兩位女警做了入黨介紹人自己就進去了。

他很快就要被開除出黨了，不知他給別人介紹入黨的時候，他是否有預感？介紹人入黨的人是一個“壞黨員”，或者即將被開除，這幾乎是肯定的，那麼，他為那兩位勇敢的女警做介紹人這件事是否還作數？兩位以後如何說起曾被一個“我黨的壞人”介紹入黨這件事？

孫力軍曾經是前中央政法委書記孟建柱秘書，陪了一任又一任的政法高官，自己的位置也越升越高。令人不解的是，中國共產黨的領袖們，怎麼費那麼大力氣，培養的一個個都是“貪官”，對黨不忠誠的人，黨的洞察力是不是出了嚴重問題？

疫情可控了，孫力軍落馬了。他的罪過是什麼呢？很不清楚，公安部長趙克堅4月19日迅速召開會議，“堅決擁護對孫力軍審查調查”，會上說，“孫力軍長期以來無視黨的政治紀律和政治規矩、不守紀律、不講規矩、不知敬畏，肆意妄為。”罪名就這麼籠統，用一句網民的話解讀，其實就是說對習主席忠誠得還不太夠，那為什麼在公安部這麼久，升到了副部長，都沒被發覺呢，這又是一個謎。從公安部表忠心看，中共中央可能是懷疑孫力軍忠誠度有限，甚至還在背後搞了什麼“陰謀”？這都令人不可思議。

明鏡集團總編輯何頻指他是政法系統最有實權的人物，涉及許多大事，包括薄熙來、令計畫、張春賢、肖建華等等。這倒看不出來，也許有一天正式宣布他被開除出黨，有一天司法宣判的時候，會透出點端倪？

公安們這個會議重點不在批孫力軍，反正“死馬一條”，主要是強調“堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位”，絕不允許做兩面人，做兩面派。這些事，大家都知道，中共的官員比誰都清楚習近平是他們的核心，核心的核心，為什麼他們的忠誠度還常常被懷疑呢？

中國公安部換人頻繁，周永康時代就不提了，最新栽倒的是公安部副部長孟宏偉。該部官方網站顯示共有11名領導，依次為國務委員兼公安部長趙克志、負責日常工作的副部長王小洪、孫新陽、3名副部長（杜航偉、孟慶豐、許甘露）、反恐專員劉躍進、政治部主任劉釗、副部長林銳和兩名部長助理聶福如、陳思源，多為近兩年新任或新調整。這是否意味着習近平本人的不安全感日益增加，不得而知。

不過，中國公安部官方網站，已經刪除了孫力軍的個人簡歷和相關信息，結束了，一切就這麼簡單。