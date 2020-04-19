中國公安部副部長孫力軍被審查調查

自北京方面消息，據中央紀委國家監委網站4月19日消息，中國公安部黨委委員、副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

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綜合各方消息顯示，孫力軍於2018年3月晉陞公安部副部長，至今已有2年。據中國公安部官網資料顯示，孫力軍，男，漢族，1969年1月生，山東青島人，1997年12月加入中國共產黨，1988年9月參加工作，澳大利亞新南威爾士州州立大學公共衛生和城市管理專業畢業，在職研究生學歷，公共衛生碩士學位。現任公安部黨委委員、副部長，副總警監警銜。

另據公開資料顯示，他還曾歷任上海市政府外事辦公室副主任，公安部辦公廳副主任、公安部黨委委員、一局二十六局局長、中央610辦公室副主任，港澳台事務辦公室主任。據報道，前段時間，湖北疫情嚴重期間，中央指導組奔赴湖北指導疫情防控工作，孫力軍作為成員也前往武漢，並幾次出現在相關報道中。

另在4月12日，福建省委常委、副省長張志南被指涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。張志南是2020年首個落馬的省部級領導幹部。孫力軍也是繼前公安部副部長孟宏偉落馬後第二位被查的公安部高官。據公安部網站顯示，公安部領導信息一欄中，包括部長在內一共12人，孫力軍排名第8位。其中，副部長一共6人，孫力軍排在第5位。孫力軍被指是公安部分管治安工作的副部長。