中國受官方承認“新冠疫情上報第一人”：不更早通報是為謹慎

曾在今年2月被中國湖北省官方給予“疫情上報第一人”記大功獎勵的，湖北省中西醫結合醫院呼吸內科主任張繼先在接受官媒中國環球電視網（CGTN）採訪時表示，未能更早通報疫情是因為當時結論仍未出來，因此要保持科學的謹慎態度。

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去年12月26日，張繼先在為病人診治過程中發現，病人呈現出與其他病毒性肺炎完全不同的改變，12月27日，她把出現新型肺炎的情況向湖北省中西醫結合醫院作了上報，此後醫院把情況上報給江漢區疾控中心。時隔3個多月，張繼先在節目中打開檔案櫃，向CGTN女主播劉欣展示了多部門專家對這些不明病例的初次診斷意見，重現首次拉響警報的關鍵時刻。在張繼先展示的一份會診記錄中，患者入院時間是2019年12月27日，會診時間是12月29日。會診主持人是張繼先和湖北省中西醫結合醫院夏文廣院長，參加的有10個部門的人。

這一會診記錄在“病情簡介”一欄中寫着，“發熱10天伴加重3天入院，雙肺有呼吸粗，左下肺有濕羅音，雙下肢不腫。入院後給予抗感染（抗病毒、抗細菌）對症治療。肺部CT顯示雙肺多發感染性病變，有毛玻璃影。甲流乙流抗體陰性，呼吸道五項病原學檢查也是陰性……”張繼先介紹指，當時這是第4個病例，為華南海鮮市場賣凍品的商戶。他是最嚴重的一個，也最具有代表性。其他6人亦有類似癥狀，所以大家一起討論。這份會診記錄後的總結寫道，“繼續積極治療，對症處理；建議在報區疾控部門基礎上，繼續報武漢市、湖北省疾控部門，組織專家會診。因7名患者均為近兩日入院，此患者最重，有代表性，且群集性發病，其中5名患者癥狀較重，可能危及生命，建議上級醫院或專科醫院診治，進一步明確感染源，針對性治療。”

據香港01報道，張繼先介紹稱，12月27日中午上報區疾控中心後，對方的反應“還是挺迅速的”，當天下午就來做流行病學調查，同時也採集了病人的血液和咽拭子；29日會診上報後，區疾控又來了，同樣採集病人的血液並問病史。她說，“我覺得他們反應還是挺及時的。”回看疫情，張繼先表示，“當初我是覺得它可能是個傳染病，但是真的沒有想到像現在這樣，傳染性這麼強，流行範圍這麼廣，病情這麼嚴重。”

面對劉欣提問，“很多人有這樣的想法，既然專家已經說有可能人傳人，是不是應該更早地告訴大眾呢？”張繼先回答稱，所有疾病的認識都有一個過程。在事情沒完全弄清楚的時候，不能夠說得太多“如果我是做科學家研究的，結論出來之前我怎麼跟大眾說？這個東西應該有科學謹慎的態度。”

武漢市衛健康委12月31日發布通報，並指近期部分醫療機構發現接診多例與華南海鮮城有關聯的肺炎病例，經專家會診系病毒性肺炎，到目前為止調查未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染。當天上午，網傳收治患者的武漢市中心醫院（原二院）後湖院區醫務處工作人員向新京報記者闢謠稱，目前並無疑似非典（SARS）或確診的患者。武漢市公安局官方微博隨後在1月1日發布消息。消息指，“近期，武漢市部分醫療機構發現接診了多例肺炎病例，一些網民在不經核實的情況下，在網絡上發布、轉發有關肺炎病例不實信息，造成不良社會影響。公安機關經調查核實，已傳喚8名違法人員，並依法進行了處理。”