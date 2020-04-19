中國駐俄大使指返國公民砸中俄合作這口鍋網民大嘩

俄羅斯疫情緊張，中國怕輸入感染，緊急關閉綏芬口岸，在俄羅斯滯留的中國公民無法返回他們的祖國了。

俄羅斯疫情快速蔓延之際，許多在俄中國公民被夾在兩頭，俄羅斯視之為傳染源歧視，回自己的祖國，已經封關，最讓這些人寒心的是，中國駐俄大使不僅不出面救人，還痛斥“帶病”回國的國人“令人不齒”。他被網民反指喪失了人性底線。

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這位名叫張漢暉的大使被指對慌亂中自謀生路的中國人沒有絲毫體貼，反而明白無誤地表示，滯留遠東的中國公民，就在當地接受隔離，“就地抗疫”，準備生活到疫情結束。

有網民說，“自己的國家不讓自己的人民回去，已經夠讓人齒冷的了，最讓人憤怒的是這位大使下面這段話：

有中國人透過某種途徑闖關回到國內，把病毒帶回國，道義上是要受到譴責的。這些人為了逃脫責任，聲稱是“俄羅斯不讓我們待了”、“我們在那裡就沒有活路了”、“我們實在是沒有辦法，我們被趕回來了”，這種做法是在令人不齒。

有網民反問，“把病毒帶回國，什麼意思，生病了，回自己的國家，天經地義，不行么，回去不是也可以隔離么？說幾句真心話就讓你不齒了，你的良心在哪裡？”

中國公民無法返回祖國，怪誰？原來中俄兩國疫情爆發後早已中斷了空中交通，大批滯留俄羅斯的中國公民，三月下旬起只好搭乘飛機先到符拉迪沃斯托克，然後轉乘汽車至綏芬口岸入境，中國方面又下令關閉所有口岸入境，進自己的國進不去，退無退路，“國家見死不救，人家自個想辦法回去，還讓你不齒了，問問你的良心吧，大使先生”。

但是這位大使說了，你們要“就地抗疫”。有網民指責這位大使更讓人可笑可氣的是替俄羅斯考慮的很周全：“你吃着中俄合作的飯，砸了中俄關係的鍋，這是沒有道德底線的”。

有人質問大使，“胳膊肘往哪裡拐，人家不要你們的公民，你替人家辯護，還怪中國人砸中俄關係的鍋，俄羅斯是怎麼說的，說說給我們聽。”

一位叫武陵客的寫了一篇“中國駐俄羅斯大使的‘帶病闖關‘論，擊穿了人性底線”，文章質問：

“一個正常人，面對俄羅斯暴發的疫情，想要逃離俄羅斯回到祖國的心情和行動都是可以理解的。而作為對本國公民負責任的大國和強國，本不應將他們拒之於國門之外。疫情暴發之初，歐美等國都是第一時間撤僑。我們不撤僑就算了，還要將他們污名化，到底是什麼騷操作？《戰狼》里可不是這麼演的。”

作者追問：“另外試問張大使，滯留遠東的公民如何就地抗疫？如若已經染疫怎麼辦？又如何安排好自己的生活？其中艱難，大使可有設身處地想過？不要告訴我你們的幫助就是提供健康包，其他一切靠自己。如果是這樣，那就是把自己的同胞拒之於國門之外，讓他們在遠東自生自滅。”