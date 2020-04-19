回應質疑 武漢病毒所否認P4實驗室“泄露”“人工合成”病毒

隨着新冠疫情在全球的蔓延，有關該病毒的來源質疑聲也越來越大，位於疫情爆發地武漢的P4病毒研究所更成為關注的焦點。該研究所得負責人最近接受中國環球電視網採訪時對新冠病毒為人工合成的質疑予以否認。

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有關新冠病毒從P4研究所泄露的傳言一直不斷，最近因法國諾貝爾醫學家教授蒙塔尼耶4月17日接受媒體採訪時稱，有關病毒乃人工合成，疫情來自武漢P4實驗室後更是甚囂塵，不少科學界同行都表達的不同意見，對他的質疑予以駁斥。但受此次疫情人員損失最嚴重的國家美國最近也多次提到武漢P 4研究所可能因為“失誤”或意外造成病毒泄露，而中國政府沒有及時採取防範措施，反而隱瞞疫情，最終導致全球中招。美國總統特朗普表示，“徹查”武漢病毒研究所是否發生泄漏，從而引爆全球新冠疫情大流行。

面對追責聲浪和可能要擔負的巨大責任，在長期沉默後，該病毒研究所負責人終於出來說話了，據中國環球電視網的報道，接受採訪的專家是袁志明，即現任中國科學院武漢病毒研究所黨委書記兼副所長，位於風暴中心的P4就是其旗下的高級生物實驗室。

在採訪中，袁志明對病毒源於武漢及武漢研究說的疑問指出，這病毒絕對不可能是從他們這邊出來的。因為他們有嚴格的管理制度，有他們的科研行為準則和相關的一些東西，所以對這一點充滿信心。

對於“泄露”病毒一說，他也聲稱這些都是謠言，主要根據是因為武漢病毒所和p4實驗室身處武漢，而產生的聯想，他指出美國華盛頓郵報和另外兩個記者專門寫了有關病毒來自於武漢實驗室的文章，但都沒有任何的證據，也沒有任何的邏輯關係，完全是憑自己的一種猜測。目的是混淆視線，去干擾我們的抗擊疫情活動，甚至是干擾我們的科技活動。

針對2019新型冠狀病毒是人工合成製造的產物的質疑，袁志明表示，現在沒有任何的證據去證明這個病毒有人工合成的痕跡。而且他從來不相信人類現在有智慧合成這樣一個病毒。

美國總統特朗普他在4月18號的白宮疫情簡報記者會上再次提及中國可能的責任，稱失誤或故意造成的，兩者差別很大，但在這兩種情況下，“中國都應該讓我們知道（...）我們要求更早地參與進來，而他們卻不想這樣做。我認為他們知道這是錯的，而且很尷尬。他們說他們正在調查。因此，讓我們看看他們的調查情況如何。但是我們也在調查”。特朗普同時警告，如果中國對冠狀病毒大流行“負有責任”，就要承擔相應的“後果”。

« 華盛頓郵報»專欄作家羅金4月14日撰文指出，美國駐北京大使館從2018年1月開始，多次罕見派科學外交人員前往中國科學院武漢病毒研究所。美方人員在武漢病毒研究所發現諸多令人擔心的問題，隨後在傳回華盛頓的兩則外交電報中，不只對研究所的安全、管理弱點提出警告，更建議美國政府給予研究所更多關注與協助，主要原因是蝙蝠冠狀病毒研究雖然重要，但同時充滿危險性。