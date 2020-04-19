新冠疫情：德國將全民戴口罩？

新冠疫情在德國繼續攀升，給德國社會繼續帶來巨大壓力，並帶來初步裂痕。

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根據柏林羅伯特科赫研究所周日公布的數據，德國已確診的新冠病毒患者總計139897人，一天內新增2458人。病亡人數達4294人。病亡率升高到3.07%。根據德國重症監護和急診學跨學科協會的統計數字，德國現有約3萬個加護床位，其中有1萬3千個加護床位還是空着的。

防疫管控措施繼續給德國社會和經濟帶來巨大壓力。薩克森州自周一起將對公共交通和零售業引進戴口罩義務。其他州也在考慮中。

德國經濟部長阿爾特邁爾向《星期日圖片報》表示，如果德國要讓所有人在工作，購物，乘車時都戴上口罩，那麼，德國每年需要80到120億口罩。阿爾特邁爾鼓勵本國經濟界為本國生產口罩。並表示會買下口罩。

防疫管控措施也給德國帶來初步裂痕。《焦點》周刊報道說，聯盟黨內部曾就是否應鬆動管控發生激烈爭吵。儘管政府繼續關閉學校並禁止宗教聚會，但北威州州長拉雪特決定單獨前行，讓本周的學校儘快複課，並允許教堂和宗教場所重新開放，舉辦教徒聚會。

自周一起，政府允許零售業開門營業，但賓館業和餐飲業繼續不許開門。在野黨自民黨現要求對餐飲界和賓館業鬆動限制，因為這兩個行業受到的打擊特別大。根據德國賓館和飯店聯合會的消息，德國有7萬賓館和餐飲企業將面臨破產。德國財政部長朔爾茨向《星期日世界報》表示，將進一步扶持賓館主和飯店業主。政府繼續關注受到管控措施限制的行業。

5月本是很多旅遊活動開始的時候。但旅遊業大受限制不但打擊德國經濟，也連累奧地利經濟。去年，德國遊客在奧地利過夜使用的賓館床位佔比37%。奧地利期望能和德國洽談，看是否能鬆動旅遊限制。但外長馬斯在《周日圖片報》上明確警告說，不要出國旅遊的警告繼續有效。如果有輕率的遊客在夏季出國旅遊，政府不會再次採取撤僑行動，不會再次將24萬德國遊客接運回國。