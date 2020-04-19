歐洲各國新冠疫情減緩 禁足令初見成效

歐洲各國實施禁足令開始初見成效。目前疫情最嚴重的西班牙出現一個月來最低單日死亡數字；德國稱疫情基本“可控”，意大利每日死亡人數和新增病例保持平穩。

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意大利的新冠病毒疫情周日新增433例死亡，是一個周內最少的單日死亡人數，新增確診連日徘徊在3000多例。目前意大利全國確診累計接近17萬6千例，其中2萬3千多人死亡。在過去兩周，意大利的每日死亡人數和新增個案保持平穩。疫情在3月底到達高峰，但未見明顯的向下趨勢。意大利政府表示，初步解封不會早於5月3日。不過，一些意大利企業已經開始部分復工。

歐洲疫情最嚴重的西班牙，出現一個月來最低的單日死亡數字。過去24小時新增410例死亡，累計死亡人數超過2萬人。新增確診4千2百多例，累計達19萬5千例，迫近20萬。西班牙政府已宣布延長緊急狀態令兩周，不過兒童可以從4月27日起外出。

德國累計確診近14萬例，單日增加4千多例，累計4千2百人死亡。德國衛生部長斯帕恩周日表示，德國的疫情已在“可控”之中。德國部分地區發生示威，要求取消限制社交距離。

另外，荷蘭新增83例確診，累計上升到3千6百多例。荷蘭政府稱疫情擴散速度減慢，居家令措施有效到本月28號。

北歐瑞典累計近1萬4千人確診，死亡人數升至1500人。瑞典政府雖然建議民眾保持社交距離，但沒有實施封城或居家令。瑞典外相林德否認以“群體免疫”方式抗疫稱，很多地方都已關閉。

英國衛生部周日公布，截至下午4時，境內醫院合計通報新增596例新冠病毒死亡病例，為近2周以來最低紀錄。英國累計死亡病例達到1萬6060例。