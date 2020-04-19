菲利普：“解封”將在大量檢測隔離病患的基礎上循序漸進展開

隨着新冠疫情減緩，法國政府開始為“解封”進行準備。不過，法國總理菲利普在周日的新聞發布會上表示，法國民眾不會“很快”回到新冠疫情前的生活狀態，菲利普說，從5月11日開始的“解封”將在大規模檢測及隔離病患的基礎上循序漸進地進行。新冠疫情對法國經濟造成衝擊，政府預計2020年經濟將呈負增長（-8%）。

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法國新冠疫情持續放緩，24小時內新增395例死亡，累計1萬9718例，入院及重症患者繼續大幅下跌。周六菲利普在記者會上表示，“我們得分不少，但法國仍未走出疫情危機”。

菲利普強調：“我們將不得不學習與病毒共生存”。他表示，目前法國人還遠沒有達到群體免疫，而新冠病毒疫苗預計最早在2021年年中之前出現。他說，6700萬法國人的日常生活將會繼續受到影響，“想很快能出國遠遊是不現實的”。

法國科學委員會主席德爾夫拉西（Jean-François Delfraissy）曾警告說：“法國人未來幾個月都應避免舉行婚禮，生日慶典，大型家庭聚會等。”

法國總統馬克龍將在4月底之前提出“解封”計畫。

周日在總理府舉行新聞發布會的菲利普提出幾項“解封”後的原則，包括：繼續保持社交距離，在公共場所民眾佩戴口罩。5月11日解封開始後，要求在公共交通上必須佩戴口罩將“極有可能”；另外，法國將進行大量檢測，政府的目標是到解封前每周進行500,000次測試，而檢測呈陽性者須居家隔離。

此外，菲利普稱，政府在5月11日後中小學開學方面極為謹慎，正在研究多種可行方案，如按地區逐步開學。菲利普說，肯定不會到5月11日所有學校同時開學。

菲利普並表示，新冠疫情導致的經濟危機將極為“嚴酷”，而且目前危機才剛剛開始。政府預計法國2020年經濟將呈負增長，為-8%。