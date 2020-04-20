中國成立西沙南沙行政區建制 越南強力反對 中越互批違反國際法

越南官方指就關於中國於4月18日公布所謂在“三沙市”設立“西沙區”（即越南黃沙群島）和“南沙區”（即越南長沙群島），越南外交部發言人黎氏秋姮4月19日表示：越南曾多次強調，越南有充分的歷史證據和法律依據證明越南對黃沙和長沙兩個群島的主權。中國官方回應指越南違反國際法的主張，不值批駁。

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據越南官方消息，越南強烈反對中國所謂“三沙市”的成立。越南人民報引據越通社報道，關於中國於4月18日公布所謂在“三沙市”設立“西沙區”（即越南黃沙群島）和“南沙區”（即越南長沙群島），越南外交部發言人黎氏秋姮4月19日表示：越南曾多次強調，越南有充分的歷史證據和法律依據證明越南對黃沙和長沙兩個群島的主權。

該報道稱，越南的一貫立場是強烈反對所謂“三沙市”的成立及相關活動，因為此舉嚴重侵犯越南的主權，毫無價值且不受認可，不利於各國之間的友好關係，使東海、地區乃至世界局勢複雜化。

越南要求中國尊重越南的主權，取消與上述活動有關的錯誤決定，未來不再開展類似活動。

據越南官方消息，越南黃沙縣強烈反對中國成立所謂的“三沙市”。

據越南官方說，越南是第一個開發、佔有並持續、和平地確立對黃沙和長沙兩個群島主權的國家。越南有充分的歷史證據和法律依據來肯定本國對黃沙和長沙兩個群島擁有無可爭辯的、符合國際法的主權。

4月19日晚，越南峴港市黃沙縣人民委員會主席武玉同發出通報，抗議中國在所謂的“三沙市”成立西沙區和南沙區。

通報強調，作為峴港市下轄的直接管轄越南黃沙群島的地方政府，黃沙縣人民委員堅決反對中方頒布所謂的三沙市設立西沙區和南沙區的決定。

有關所謂的三沙市的立場已在峴港市人民議會2012年7月4日第26/2012/NQ-HĐND號決議和長期以來黃沙縣人民委員會的聲明中明確指出。

越南官方通報強調，越南是第一個開發、佔有並持續、和平地確立對黃沙和長沙兩個群島主權的國家。越南有充分的歷史證據和法律依據來肯定本國對黃沙和長沙兩個群島擁有無可爭辯的、符合國際法的主權。