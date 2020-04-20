中國疫情 新確診續減無癥狀仍憂
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據中國國家衛生健康委員會今天周一公告，昨天4月19日全國報告新增確診病例12例；無新增死亡病例；新增疑似病例2例。當日新增無癥狀感染者49例。
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據路透社今天報道稱，4月19日中國報新增新冠肺炎確診12例其中8例境外輸入，新增無癥狀49例。
中國國家衛生健康委員會周一公告，4月19日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例12例，其中8例為境外輸入病例，4例為本土病例（黑龍江3例，內蒙古1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外輸入疑似病例（上海2例）。當日新增無癥狀感染者49例。
境外輸入現有確診病例841例（含重症病例43例），現有疑似病例39例。累計確診病例1,583例，累計治癒出院病例742例，無死亡病例。
4月19日當日新增治癒出院病例22例，解除醫學觀察的密切接觸者904人，重症病例減少4例。
湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例4例（武漢4例），無新增死亡病例，現有確診病例105例（武漢105例），其中重症病例20例（武漢20例）。累計治癒出院病例63,511例（武漢46,359例），累計死亡病例4,512例（武漢3,869例），累計確診病例68,128例（武漢50,333例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。
該報道稱，累計收到港澳台地區通報確診病例1,490例。其中，香港特別行政區1,025例（出院602例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院20例）。