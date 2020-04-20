中國高層布局疫情後 降息寬鬆加大扶持

中國央行周一公布4月LPR報價顯示，一年期為3.85%，五年期以上品種利率4.65%，較上次的4.05%和4.75%分別下調20個基點（bp）和10個bp，符合市場預期。

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據路透社今天引述專家稱，中國4月LPR降幅創新機制以來最大，政治局“降息”號角打開寬鬆空間。專家指承接之前逆回購和MLF操作利率的下行，中國4月LPR（貸款市場報價利率）報價一如預期非對稱“雙降”，且降幅創下LPR改革新機制以來的最大。分析人士稱，鑒於央行此前公開市場利率的下調，LPR報價下調屬情理之中，同時五年以上品種下行幅度仍減半，依然是體現了“房住不炒”的政策定位。

在經濟受到新冠肺炎疫情的重創之際，4月17日政治局會議罕見提到降准降息，未來政策基調進一步向寬；同時為落實政治局會議有關引導貸款利率下行的決定，年內降准及MLF降息仍是大概率，進而LPR下行空間亦存，且亦不能完全排除存款基準利率的調降。

該報道稱，在上周三定向降准首次實施日，中國央行公開市場同時進行了1,000億元人民幣MLF操作，中標利率無懸念下調20個基點（bp）至2.95%。距MLF到期還有兩日央行提前進行操作，主要是保持每月中操作管理為當月LPR（貸款市場報價利率）提供指引，而20bp的利率降幅也與此前逆回購利率同步。

4月17日政治局會議提出以更大的宏觀政策力度對衝疫情影響，並罕見提及“降息”和“降准”，在降低實體融資成本的長期目標下，緩和疫情衝擊、幫助企業度過難關的緊迫任務都要求貨幣政策繼續寬鬆，與財政政策的配合成為貨幣寬鬆的主要方向，後續政策仍將從降准和降息的量價兩個維度發力。

路透社說，上周五召開的中共中央政治局會議，提出財政和貨幣政策要同時發力，以更大的宏觀政策力度對衝疫情影響。積極的財政政策要更加積極有為，提高赤字率，發行抗疫特別國債，增加地方政府專項債券。穩健的貨幣政策則要更加靈活適度，運用降准、降息、再貸款等手段，保持流動性合理充裕，引導貸款市場利率下行，把資金用到支持實體經濟特別是中小微企業上。

據該報道，新冠肺炎疫情的突然襲擊，讓中國經濟一季度同比下降6.8%，出現有記錄以來首次負增長，不過3月經濟明顯改善尤其工業降幅急劇收窄，讓市場看到一絲希望。這也表明隨着國內疫情本土傳播基本阻斷，復工復產加快推進，經濟正從休克狀態逐漸復蘇。

據路透社，中國央行2019年8月推出LPR新機制，一年期品種當年內三次下調，累計降幅為16個基點（bp）至4.15%。新增的五年期以上品種2019年8月首次報在4.85%，隨後在當年11月下調一次至4.80%。