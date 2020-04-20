傳方濟各秘密醞釀訪華 首站武漢

香港媒體今天指全球抗“疫”可能為教宗訪華提供契機。意大利傳媒報道，教廷國務卿帕洛林正安排教宗方濟各首度訪問中國，首站是已經解封的湖北武漢，象徵希望的“重生”。教廷本月初曾感謝來自中國的援助疫情物資，被解讀是“中梵口罩外交”，認為繼中梵外長二月在慕尼黑的歷史性會晤後，教廷已為中梵關係“下一步棋”鋪路。據報意大利總理孔特團隊也參與此事，希望促成教宗訪華。台灣駐教廷大使館表示已向教廷外交部查證，得到回應是“教廷外交部對此一安排毫無所悉”。

廣告 繼續瀏覽後續

據星島日報今天報道稱，傳梵蒂岡安排教宗首度訪華，首站選定武漢。

消息引述意大利政論《真相》（La Verita）報道，兩年前促成中梵主教任命協議的帕洛林，正秘密安排教宗訪華的歷史性計畫，首站選在武漢。因為近日武漢已經解除封城，教宗訪問該地可給世界其他國家帶來象徵希望的“重生”意義，教宗之後將轉往北京等其他城市訪問。據報意大利當局也樂見其成，總統府秘書長詹佩提（Ugo Zampetti）近日多次進入教廷，促成教宗訪華。

報道引述中央社說，台灣駐教廷大使館表示已向教廷外交部查證，得到回應是“教廷外交部對此一安排毫無所悉”。

該報道稱，意大利是疫情最嚴重的歐洲國家之一，也是中國最早派出專家組支援的西方國家，目前該國疫情好轉。本月初，中國也透過紅十字會及河北進德公益基金會，把醫療捐贈物資運赴位於羅馬的梵蒂岡。教廷新聞室主任布魯尼發聲明感謝來自中國的“慷慨之舉”，稱感受到“中國人民和天主教團體的關懷”，並“向他們保證聖父教宗的敬重和祈禱。”

方濟各2013年接任教宗後，中梵關係好轉，18年雙方就中國主教任命簽署臨時協議。同年10月，內地兩名主教獲邀到梵蒂岡出席世界主教會議，其間邀請方濟各訪華。去年11月結束亞洲之行回國途中，方濟各在飛機上對隨行記者說：“我真的很想去北京。我愛中國。”中國外交部當時回應說，中方對中梵開展交往是開放和歡迎的。

該報道指出，中梵雖然未建交，但今年2月14日，在德國慕尼黑出席國際安全會議的國務委員兼外長王毅，與梵蒂岡外長拉加格爾會面，是中梵外長有史以來首次會面。王毅形容會晤“將為今後雙方的往來開啟更大空間”，願與梵方進一步增進理解，積累互信。雙方還一致認為，應着眼大局，共同推動不同文明互尊互鑒，共創和平世界。