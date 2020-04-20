孫力軍案不簡單 傳或涉肖建華銅鑼灣709多案讓習近平背黑鍋

公安部副部長、公安部黨委委員孫力軍，19日晚突被中紀委指“涉嫌嚴重違紀違法”調查。有中共問題專家分析，孫力軍落馬，疑與其在前中央政法委書記孟建柱支持下，製造多宗中外側目的政治案件，給中共總書記習近平揹黑鍋，在“反習”聲音越來越大下，令習進行反擊。不過報道提及多案已有數年之久，孫力軍為何此時才落馬沒有報告細節。

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據蘋果日報今天報道稱，孫力軍被查案，經手大案重創中共形象，專家指：害習近平揹黑鍋惹禍。

該報道稱，據明鏡新聞集團創辦人、中共問題專家何頻對《蘋果》表示，此案對習政權的意義絕不亞於薄熙來案、令計畫案和周永康案等。他指，孫掌控公安部一局（國內保衛局）期間，親自操辦如肖建華案、銅鑼灣書店案、709案等大案，重創中共形象，催生了香港的反送中運動，同時也讓習揹黑鍋。

據何頻透露，孫力軍由上海市衛生系統小官，攀上當時上海市委副書記孟建柱，在孟不敵前上海市委書記陳良宇等實力派，2001年被外放江西時，孟妻由孫照應。2007年孟建柱回京任公安部部長，將孫力軍調到身邊，先後任公安部辦公廳副主任、大秘、公安26局（反邪教局，後拼入中央610辦）局長、公安部港澳台辦主任等職。至2012年中共十八大孟建柱進入中共政治局後，便讓孫出掌國保局，成為公安部最具實權人物。

蘋果日報指何頻引述消息，其時孫力軍僅為一個局長，但經常打着“習辦”、“彭辦”（即習夫人彭麗媛）旗號，甚至以習近平名義繞過部長下指令，“挾天子令諸侯”。這就是公安部19日晚緊急召開黨委會議，痛斥孫力軍“把自己凌駕於組織之上，妄自尊大、我行我素，搞一個人說了算，把分管領域搞成個人自留地”等罪狀之源由。

據該報道稱，公安部部長趙克志在會上還警告“決不允許任人唯親、任人唯利、拉幫結派、搞小團夥小圈子”，且將孫和周永康、孟宏偉掛鉤，表示要清除他們的“流毒影響”，顯示孫案嚴重性，也暗示公安部面臨新一輪大清洗，至於會否燒到孟建柱，則有待觀察。

北京消息透露，孫力軍早於4月1日被捕，19日才宣布。因擔心孫的部下謀反，趙克志連夜召集公安部副局級以上官員開會，藉通報孫的案情逼他們表態“支持倒孫”。

蘋果日報稱，美籍華人中國問題專家曹長青指，公安部對孫力軍被查的聲明，強調要維護習近平的權威，顯示孫的問題還涉及對習不忠。孫作為中共鷹犬都背後對習有微詞，說明中共高層對習的不滿，暗潮洶湧。曹還認為，在全球要追究中共及習近平隱瞞疫情責任之際，習近平突然拿下孫力軍，預示中共高層內鬥詭秘激烈。