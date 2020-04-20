廣州3家庭相隔一公尺用餐多人確診

新冠肺炎持續肆虐，中國民眾都盡量減少外出用膳，防止增加染病機會。稍早廣州市疾病預防控制中心發表一份研究報告指出，有3個彼此不認識的家庭，於同一時間於同一餐廳內並排用膳，結果其中9人先後確診感染新冠肺炎。

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據星島網，該研究於美國疾病防治中心出版的《Emerging Infectious Diseases》醫學雜誌上發表，據了解，事發在1月23日廣州市內某一餐廳。這家餐廳5層樓高，無窗，但設有冷氣，桌與桌距離約為1公尺。

事發當日，就有一家五口（A家庭）從武漢到達廣州，並於該餐廳用膳，其餘有另外2個家庭（B家庭和C家庭），於同一時間，分別於相鄰的餐桌用膳。3家人共同逗留了大約1小時。

結果在當晚，來自武漢的A家庭中，有1人發燒，並且咳嗽入院，後確診為新冠肺炎。之後直至2月5日，A家庭有4人染病、B家庭有3人染病、C家庭有2人染病。

研究人員後來為B、C家庭的患者進行病歷追蹤，結果發現他們已知的接觸傳染源，就只有A家庭首名患者，因此推斷大有可能是被他直接，或於用餐時傳染。

研究分析指出，B、C家庭的患者有可能透過飛沫傳播染病。雖然餐桌距離約有1公尺，但冷氣機的氣流有可能將帶有病毒的飛沫，吹至其餘2家人之上，令他們染病。

專家就解釋，在空氣流通的空間，每一立方公尺的病毒比例相對較低，染病風險亦會比較低。但好像今次廣州這家沒有窗戶的餐廳，基於空氣不流通的緣故，病毒比例自然會較高，再加上用膳時的潛藏飛沫接觸，亦會染病機會增加。