德國《畫報》點名習近平為世界疫情負責 中國使館再5文厲批

德國大報《畫報》（Bild）主編朱利安芮克特（Julian Reichelt）在當地時間16日發表一封致予中國領導人習近平的公開信，標題為“您在危害全世界”，信中更一一提及中國各種惡行，包含踐踏人權的監控統治、抓捕關押異議人士的政治迫害、剽竊他國智慧財產的惡習、隱匿疫情以致危害全球的過失。此信是為回擊中國官方批判“卑鄙無恥”、“煽動民族主義”等指控。中國駐德國大使館連續4天連發5文回擊，再批德國《畫報》，並稱德國外交部建立的跨媒體資訊網站deutscheland.de上對《畫報》的介紹是：“如果你喜歡新聞、八卦和煽情，就請訂閱。”

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據中央社今天報道說，德媒點名習近平負責，中國使館4天發5文回擊。德國發行量居前的媒體“畫報”（Bild）日前對中國國家主席習近平發動批評，要中國支付全球因疫情導致的經濟損失。中國駐德大使館則積極回擊，4天內5度發文表達對畫報及其他德媒的不滿。

《畫報》4月15日刊文指責中國未履行向世界衛生組織通報信息的義務，稱中國延誤通報2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），對全球因疫情的經濟後果負有法律責任。中央社說，這是國際主流媒體在六四事件後，罕見地點名批判個別中共領導人。

16日畫報總編輯芮克特（Julian Reichelt）再發一封給習近平的信，當中說：“您（習近平）、貴國政府，以及貴國科學家早就知道冠狀病毒具有高度傳染性，卻把全世界蒙在鼓裡”，同時批評中國的監控政策與新疆穆斯林人權。芮克特還引述美國“華盛頓郵報”（Washington Post）文章指出，“貴國武漢的實驗室用蝙蝠進行冠狀病毒方面的研究，但卻未維持最高的安全標準。貴國病毒實驗室的維安度為何比不上貴國政治犯監獄？”

中央社說，不過，芮克特19日接受德國之聲專訪時，否認病毒陰謀論，他說：“我們報紙從未說過中國故意為之”。

針對德國近來出現究責中國的聲音，中國駐德使館多次積極刊文回應。據央視消息，駐德使館14日至17日期間共5次發文，回應德國媒體的不利報導，其中就有2篇點名《畫報》。據中國駐德使館官網，中國駐德大使館16日致函《畫報》總編室表示，早在2019年12月31日，中國官方就已向世衛組織通報了武漢出現不明原因肺炎病例，之後中國進行一系列防疫措施，包括通報病毒基因序列、通報證實人傳人，並封鎖武漢等。

駐德使館發言人說，許多目前正在抗擊疫情的國家，在中國根據“國際衛生條例”規定通報本國疫情後，均曾有時間為應對病毒跨境傳播作準備。當前指責中國的人“關心的並不是國際法，而是企圖通過推諉責任來轉移公眾對其自身貽誤疫情和應對不力等問題的視線。”

中央社說，至於病毒源頭問題，中國駐德使館表示，“這個是科學問題，應該交由科學家和醫學專家去研究”，而世衛組織負責人和國際知名醫學專家認為“實驗室泄露等說法毫無科學依據”。

中國駐德使館也反擊《畫報》“不代表德國”，稱德國外交部建立的跨媒體資訊網站deutscheland.de上對《畫報》的介紹是：“如果你喜歡新聞、八卦和煽情，就請訂閱。”

據台灣自由時報稍早報道，歐洲最暢銷報紙之一、同時也是德國發行量最大的媒體之一《畫報》（BILD），其主編朱利安，在當地時間16日發表一封致予中國領導人習近平的公開信，標題為“您在危害全世界”，信中更一一提及中國各種惡行，包含踐踏人權的監控統治、抓捕關押異議人士的政治迫害、剽竊他國智慧財產的惡習、隱匿疫情以致危害全球的過失。

根據《畫報》16日主編社論，《畫報》主編朱利安（Julian Reichelt）開頭就先點出，近來《畫報》因公開提問“中國是否需要為全球疫情（COVID-19）爆發所造成的龐大經濟損失，承擔起賠償責任”，而被中國以“卑鄙無恥”、“煽動民族主義”等詞怒罵指控。

對此，朱利安回應說“尊敬的習主席，容我先說明幾件事”，接着朱利安侃侃而談，“首先，您透過監視統治當上了國家領導人，為了維穩，您監視著中國人民的所有行為，然而您卻不去監控高度傳染風險的野味市場。您關閉了每一家批評您執政的媒體、網站，每家都被您消音噤聲，然而您卻不去制止販售蝙蝠等野味的攤販。您不只監控著您的人民，您還危害他們的生命安全，也因而讓全世界受害”。

朱利安接着又說，“國家監控之下，人民的思想被禁錮，也因而缺乏創造力，這也是為什麼您的國家成為了竊盜智慧財產的翹楚。中國只能竊取別人的創造與發明來壯大自己，就是因為您剝奪了您國家的年輕人自由思考以及發揮創意的空間。而貴國最暢銷全球的出口產品就只能是那個沒人想要的病毒”。

朱利安再指出，“而當您的政府與學者們知道病毒會人傳人時，您對全世界隱匿了如此重要的疫情資訊。而當外界想了解中國武漢到底發生了什麼事時，您國家的人員拒接致電也不回復郵件。您以中華民族主義為榮，以致於您不能說出那些您認為會讓民族蒙羞、恥辱的真相”。

據該報稱，朱利安再犀利直指，“《華盛頓郵報》指出，中國武漢的實驗室在未能遵守最高安全標準的情況下，對蝙蝠身上所攜帶的病毒進行研究。為什麼您的有毒而致命的實驗室，無法像您關押監禁政治犯的監獄一樣緊閉嚴格？您要不要向全球各地所有因瘟疫而與摯愛天人永隔的悲慟家庭解釋一下？”

朱利安接着繼續說，“您創建了一個資訊封閉而不透明的中國，過去如此監控制度象徵踐踏人權的國家監控，今日所象徵的更是致使致命瘟疫蔓延全球的癥結，而這就是您的政績”。

自由時報說，最後，朱利安結論，“當中國駐德大使館指控本報‘撕裂兩國人民情感與友誼’時，我在想的是，您將您發送口罩的行為稱為‘偉大的友誼’，但我對此不以為然，我認為這不是‘友誼’，而是笑裡藏刀的帝國主義。您想透過輸出中國瘟疫來強化中國勢力。我不相信您能成功，武漢爆發的病毒遲早會反撲您。以上來自朱利安的友好問候”。

該報道說，《畫報》更將該篇社論全文內容拍攝成不到3分鐘的影片，並附上簡體中文字幕，方便中國讀者閱讀，正面回應中國官方的指控。更將該篇社論全文內容錄製成長度不到3分鐘的影片，並附上簡體中文字幕，方便中國讀者閱讀，正面回應中國官方的指控。

據悉，沒有消息報道德國《畫報》在中國被允許上架銷售。