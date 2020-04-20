排名第5分管疫情副部長落馬案涉周永康? 公安部連夜表態擁護

中國當局昨晚公布，中國公安部副部長孫力軍“涉嫌嚴重違紀違法”正接受調查，公安部隨即連夜表態強調擁護中共中央的決定，並表示將肅清前中共中央政法委書記周永康等人的流毒。孫力軍被指控長期以來“無視黨的政治紀律和政治規矩，不守紀律、不講規矩、不知敬畏、肆意妄為”。

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據中央社今天報道稱，副部長孫力軍落馬，中國公安部連夜表態稱擁護。

消息說，中共中央紀律查委員會和中國國家監察委員會昨晚約7時30分在官網公布，公安部黨委委員、副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。中共中紀委公布上述消息約4小時後，中國公安部連夜表態，在官網發出約2600字的新聞稿指出，公安部長趙克志昨晚主持召開公安部黨委會議，“堅決擁護對孫力軍涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查”。

據會議指出，“黨中央決定對孫力軍涉嫌嚴重違紀違法問題進行審查調查，非常及時、完全正確、十分英明，充分表明了以習近平同志為核心的黨中央全面從嚴治黨和將反腐敗進行到底的鮮明態度和堅定決心”。

據該報道，51歲的孫力軍是繼福建省副省長張志南本月12日落馬後，第二名受調查的副省部級官員。官方通報中雖未點明他違法的任何細節，但依慣例，這樣的調查往往意味着官員政治生涯的結束。公安部新聞稿指出，孫力軍被調查是他長期以來“無視黨的政治紀律和政治規矩，不守紀律、不講規矩、不知敬畏、肆意妄為的必然結果”。

中央社說，值得注意的是，公安部在文中將孫力軍與此前落馬的“大老虎”周永康和孟宏偉並列提及，表示要從多方面“肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等人流毒影響”，對黨員幹部“妄議中央大政方針、陽奉陰違、當‘兩面人’以及執法犯法、貪污腐敗等問題”嚴厲懲罰。2014年下台的周永康是中共政壇目前為止落馬的最高級別官員之一，他官至中共中央政治局常委、中央政法委書記，因受賄、濫用職權等罪名被判無期徒刑。時任公安部副部長兼國際刑警組織主席的孟宏偉則在2018年10月突然失蹤，他的妻子向法國警方報案後，中國官方才公布他受調查的消息，並指他涉入周永康案。

據該報道，孫力軍是山東青島人。中共中紀委通報中所附的簡歷顯示，他畢業於澳洲新南威爾士州州立大學（The University of New South Wales）公共衛生和城市管理專業，並獲碩士學位。他的西方院校背景在中國安全官員中較為罕見。

中國公安部官網的領導資訊一欄中，包括部長在內共12人，孫力軍排名第8；其中副部長共6人，孫力軍排在第5。

據報道說，2019冠狀病毒疾病爆發後，孫力軍曾作為公安部工作組成員前往武漢督導疫情防治工作。在2月10日中央電視台新聞聯播中，他還曾現身武漢，一行人當時正與中國國家主席習近平視訊。2018年出任公安部副部長前，孫力軍曾任前中央政法委書記孟建柱的秘書，之後出任公安部安全保衛局（一局）局長，副總警監警銜。官方以往的報導顯示，他的工作牽涉多種治安工作，包括中國近年來推行的掃黑除惡運動。官方資料顯示，落馬前，孫力軍還兼任公安部下屬的港澳台事務辦公室主任。2017年12月，孫力軍曾與香港保安局局長李家超在北京簽署有關中國大陸和香港刑事罪行的相互通報機制文件。