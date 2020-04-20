新冠病毒或引發新一輪全球糧食危機 官方稱中國沒危險

中國農業農村部副部長於康震4月20日周一表示，全球新冠病毒疫情有可能對國際糧食貿易造成嚴重衝擊，引發新一輪糧食危機。

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據路透社今天報道，中國農業部副部長稱新冠疫情可能引發新一輪全球糧食危機。

當前新冠疫情打亂了全球農產品供應鏈並嚴重干擾了貿易，在此之前一些國家限制主要糧食出口並增加儲備採購。據中國農業部副部長於康震表示，“全球疫情快速蔓延對國際農產品貿易和市場帶來較大不確定性。”中國農業部副部長說，“如果疫情繼續擴散升級，對國際糧食貿易乃至生產的影響勢必進一步加劇，有可能引發新一輪糧食危機，”於康震在中國一個農業展望視頻會議上說。

據於康震補充稱，疫情以及部分國家採取的保障國內供應措施，已經妨礙了正常貿易及供應，導致糧價出現一些大幅波動。他指出，雖然中國擁有足夠的糧食來滿足國內需求，但大豆及食用油等其他仰賴進口的農產品可能受到全球疫情的衝擊。中國農業部副部長補充稱，中國的水產、蔬菜及茶葉的出口也將受到疫情的影響。

路透社說，在同一場會議上，中國農業農村部部長韓長賦排除中國發生糧食危機的可能，稱有信心及能力確保糧食及其他主要農產品的供應無虞。

中國國內的疫情擴散已得到控制，現階段任務主要是內防反彈、外防輸入，同時密切監控黑龍江省的疫情狀況。

於康震指出，疫情輸入風險依然較大，會對畜禽生產恢復帶來不小的壓力。

該報道稱，中國還在與非洲豬瘟作鬥爭，該疫情已使該國生豬存欄減少了至少40%，而且仍在蔓延。自3月份以來，中國報告了13例非洲豬瘟新病例。於康震表示，隨着生豬生產恢復加快，以及仔豬種豬調運增多，非洲豬瘟疫情風險大幅上升。