新冠病毒追責 德媒稱威脅中國地位

德國媒體今天分析，國際社會對中國應對疫情的作法並不信任，隨着各國紛紛要求追究責任，將對中國的國際地位帶來威脅。

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據中央社今天引述德媒：追究新冠肺炎疫情責任，威脅中國地位。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延造成全球巨大經濟損失，繼美國、英國等國後，德國也出現要求中國負責任的呼聲。德國外長馬斯（Heiko Maas）17日呼籲中國協助調查病毒的源頭，“未來幾天和幾周，中國將有足夠的機會證明他們有多透明”。

據負責對外援助的德國聯邦發展部部長穆勒（Gerd Müller）19日也表示，中國在尋找病毒源頭時必須“完全透明”，他批評中國與國際社會交換武漢xg病毒資訊時動作太慢。

該報道稱，德國商報（Handelsblatt）今天社論分析說，根據歷史經驗，瘟疫將改變世界格局。目前看來，美國對領導世界毫無意願，而中國對疫情爆發的反應太慢，也太晚通知其他國家，疫情過後，各國勢必追究責任，對中國的國際地位帶來威脅。據商報指出，中國如果更透明面對疫情，各國就有更多時間因應，因此不僅美國總統特朗普，印度和巴西的領導人也指責中國，澳大利亞並要求對疫情源頭進行獨立調查，這些討論都會傷害中國的形象。國際社會並不相信中國的感染數字，法國總統馬克龍即直言有我們不知道的事發生。

該報道稱，德國銷售量最大的報紙畫報（Bild）日前並列出一份帳單，詳列全國各行各業因疫情造成的損失，呼籲德國政府和歐盟向北京求償。這份清單指出，疫情將造成德國今年的國內生產毛額萎縮4.2%、也就是1490億歐元的損失。

據畫報總編輯芮克特（Julian Reichelt）接受德國之聲（Deutsche Welle）訪問時表示，中國沒有及時通報疫情，對各國經濟造成嚴重衝擊，因此決定開一份清單要中國付帳。芮克特預期，未來幾周，蒙受巨大損失的歐洲各國將追究疫情的責任。