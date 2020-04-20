李文亮又被追授“青年五四獎章” 網友“哭牆”留言：你需要嗎？

新冠疫情“吹哨人”之一，因在朋友圈警告疫情而遭警察“訓誡”的眼科醫生李文亮在獲得“烈士”稱號後，又被追授“中國青年五四獎章”。網友在他的微博上留言問道“您被追授“中國青年五四獎章”,你需要嗎？“

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據中國官媒報道，李文亮屬於中共青年團中央委員會頒發的第24屆“中國青年五四獎章”抗疫追授個人(共33人)名單中，除了他，另一位不幸染疫去世的醫生夏思思也入選。4月初，李文亮和其他14名犧牲在新冠（武漢）肺炎防疫的一線人員被湖北省追認為了首批烈士。

據介紹，“中國青年五四獎章”是共青團中央、全國青聯授予中國優秀青年的最高榮譽，旨在樹立政治進步、品德高尚、貢獻突出的優秀青年典型，反映當代青年的精神品格和價值追求。

李文亮被稱為武漢新冠疫情的吹哨人，他在微博上發帖介紹，12月30日，他看到一份病人的檢測報告，檢出SARS冠狀病毒高置信度陽性指標，出於提醒同學注意防護的角度，所以在醫生同學群里發布了消息警告說“確診了7例SARS”。1月3日，公安局找到他並簽了訓誡書。他在2月1日發布了最後一條上寫道。“今天的核酸檢測結果陽性，”塵埃落定，終於確診了。”他於五天後不幸去世。

紐約時報評論稱，當他的警告被證明正確的時候，他成了中國的英雄，去世後，他被追認成了烈士。

但在中國官煤發表的對追授“中國青年五四獎章”的理由中寫道:"作為眼科醫生，他不懼危險，勇於近距離接觸患者。除白天值班外，堅持5天一個夜班，負責管理8張床位，始終堅守在醫療救治崗位。2020年1月上旬，他在工作中感染新冠肺炎，住院期間始終牽掛着抗疫一線，多次表示“恢復以後還要上一線”。2月7日，因救治無效因公殉職，年僅34歲。"

一字未提他的吹哨，訓誡，被央視指控“造謠”等。但網友對其中的原因都心知肚明。

在被稱為“中國哭牆”的李文亮的微博中，他的帖子依然還在，包括那張他簽署的訓誡書。他的最後一個帖子下留言已經有超過90萬個，網友們也在第一時間過來向李文亮“報告”這個消息，有網友問到，“李文亮李醫生， 您被追授“中國青年五四獎章”,你需要嗎？”；一位網友感慨說地說：”李醫生，如果你再活一次，你還想做吹哨人嗎？我想你不會了，因為吹哨沒能阻止什麼，反而被闢謠訓誡，最後你得到烈士的稱號和獎章。可是誰會為說幾句真話就去做烈士呢，所以我想你可能是最後一個吹哨人了。“

也有人在留言中對網絡謾罵現象表示不滿，寫道：那幫以前罵你的人都瘋了，後來他們罵方方，現在他們開始要罵張文宏醫生了，不知道下一個要罵誰？他們沒有基本的判斷邏輯，但是有一點，誰說真話，他們就罵誰！“。

李文亮之死在中國民間迅即引發強烈的憤怒、悲慟和要求言論自由的呼聲。。2020年2月7日，也就是李文亮去世後第二天，中國國家監委成立調查組赴武漢開始調查。40天後發表了調查報告，兩名派出所警察因為訓誡他而受到懲罰。中國輿論稱其為“甩鍋成功”。