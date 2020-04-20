中國709事件維權律師王全璋出獄後，今天首度接受港媒視訊訪問。他表示，希望能儘快返回北京與家人團聚。至於獄中情況，他則說“不太好說”，但與其他人相比，所受待遇“不是最嚴重”。

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據中央社今天報道稱，王全璋出獄後首受訪：盼儘快回北京跟家人團聚。

王全璋於4月5日出獄後，並沒有回北京與妻兒團聚。當局聲稱，因為監獄疫情，王全璋需先至家鄉山東濟南“隔離”。王全璋今天在山東接受香港電台視訊訪問時表示，自己的健康情況還好，與另一名維權律師謝陽到派出所辦理身分證，但不知何時可以返回北京與家人團聚。

被問到服刑期間的狀況，王全璋則說“不太好說”，並稱出獄後隔離一段時間，沒有上網接觸外界資訊，加上與世隔絕近5年時間，不知道如何準確表達在獄中的情況。

該報道稱，但王全璋說，與其他人相比，自己在獄中所受的待遇“不是最嚴重”。

據王全璋形容，出獄後見到藍天綠草，感覺非常真實，與以往的感覺很不一樣，希望可以儘快返回北京與家人團聚，“與家人團聚是最重要”。

中央社說，他的妻子李文足今天則在推特（Twitter）發文表示，謝陽上午10時傳來丈夫的照片。“看到照片真是感動！全璋與世隔絕近5年了，今天終於見到了朋友！感謝謝陽律師專程從長沙到濟南看望全璋，給我們帶來了鼓舞人心的照片和消息”。