王全璋受訪表示獄中情況“不太好說” 盼儘快與家人團聚

王全璋律師妻子李文足拿着逮捕書在北京進行抗議2018年12月17日

中國709律師王全璋刑滿出獄後被押送老家隔離兩個星期之後，首次接受了視訊採訪。他對獄中情況表示“不太好說”，期盼“儘快返回北京與家人團聚”。

廣告 繼續瀏覽後續

王全璋4月5日刑滿出獄後直接被送原籍濟南隔離。今天4月20日香港電台播出對他的採訪錄音。當被問及在獄中生活時，王全璋表示，不太好說，需要慢慢梳理，因為與世隔絕將近5年，很多信息不怎麼對稱，不知道怎麼準確表達和表述。但他表示，根據了解，自己在獄中承受的跟其他人相比，應該不是最嚴重的。

他說，非常感謝外界的關心，了解到一些朋友的幫助，這使他的家人能夠挺過來，讓他特別感謝和感動。

他談到出獄的感觸表示，看到外面很藍的天空，碧綠的草地，樹木和樹葉，美麗的花朵兒，這種感觸很真實，很真切，和以前是不一樣的。他說，希望儘快與家人團聚，“畢竟一家人在一起是最重要的事情”。

王全璋的妻子李文足表示，看過王全璋的照片後，發現他比以前蒼老。李文足說，王全璋出獄後已經屬於自由身，希望當局儘快讓王全璋返回北京。

長沙維權律師謝陽前往濟南幫助王全璋。他們還需到當地派出所辦理身份證件。但不知何時當局允許王全璋返回北京與家人團聚。

王全璋生於1976年，是中國著名維權律師，在北京執業，曾代理許多敏感案件，為法輪功學員，基督徒，失地農民等弱勢方辯護。

他在2015年“709抓捕200名律師和維權人士事件中被捕，失聯超過1000天，被剝奪會見律師和家人的權力。

2018年12月26日，王全璋被以控煽動國家政權控罪，在天津第二中級法院閉門開庭，2019年1月28日，法庭判處他4年半有期徒刑。

王全璋4月5日刑滿出獄後，被押送濟南老家隔離14天。4月20日隔離到期後，王全璋仍未獲准返回北京與妻兒團聚。