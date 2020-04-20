盤石艦確診者足跡遍及半個台灣蔡英文要求軍方坦誠以對

台灣敦睦艦隊被查出24人感染新冠肺炎後，各縣市政府今天陸續公布這些「確診個案」下船後的足跡，共分布在10個縣市，90多個地點。疫情指揮中心今天發出約20萬通手機簡訊，通知在公布時間內曾到過這些地點的民眾，做好自主健康管理；商場、百貨公司則緊急展開消毒。台灣國防部成立項目小組展開調查，總統蔡英文也發出聲明，要求軍方坦誠以對。

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敦睦艦隊的七百多位官兵是在結束帛琉敦睦訪問之後，15日從左營軍港下船開始休假，到18日被通知召回集體采檢隔離。這三天內，24名確診者的足跡已經幾乎遍布半個台灣。指揮中心表示，這是新冠肺炎疫情在台灣發生以來，最大規模的群聚事件，也是最大規模的疫情調查。

台灣官方針對24名確診者在這三天內到過且停留15分鐘以上的地點加以調查公布，包括大賣場、餐廳、百貨公司、夜市、飲料店等，共有90多個地點，並公布確診者抵達和離開的時間，讓民眾參考，做好14天的自主健康管理。

令人憂慮的是，除了前述24名確診者可能造成擴散外，官方也針對采檢結果呈陰性的五位官兵進一步抽血驗抗體，結果有3人出現抗體。意思是，他們先前就已經被感染，但因年輕力壯沒有癥狀而自行痊癒。指揮中心據此分析，最早出現的三名確診者可能還不是源頭，亦即軍艦上的感染已經發展到第二波。

台灣國防部表示，將組項目小組配合疫情中心調查，由軍政副部長張哲平擔任組長，小組成員包括總督察長室、軍醫局、政戰局、法律司及海軍相關部門，將釐清敦睦艦隊任務執行全程的各項防疫作為，「誠實面對、絕不隱瞞」。

蔡英文總統則發表聲明，針對敦睦艦隊感染新冠肺炎表示遺憾，並要求國防部應全力配合指揮中心的疫情調查，詳細釐清過程，已造成的防疫缺口要坦誠以對，絕不可以再有任何疏漏。

此外，目前正在自主健康管理的參謀總長黃曙光，曾於16日前往總統官邸參加例行會議。台灣總統府表示，當天都有超過1.5公尺以上的社交距離，與會人員全程戴口罩，與指揮中心討論後，分析風險相對較低，但仍請醫療團隊更嚴密關注總統蔡英文的健康狀況。