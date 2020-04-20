美朝野聲援香港大圍捕被捕者佩洛西要求人權法“開鋒”

在大選氣氛熾熱之際，美國政壇罕有的出現朝野兩黨攜手合作的局面，國會兩黨議員不但聲援日前在香港大圍捕中被捕的15名政治異見者，聯邦眾議院議長民主黨籍的佩洛西更要求特朗普政府為去年通過的《香港人權與民主法》正式“開鋒”，制裁在香港剝削港人人權和民主的有關團體或個人。

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與此同時，特朗普政府多個閣員，包括國務卿蓬佩奧和司法部長巴爾（William Barr）亦發表聲明譴責香港的大圍捕行動，再次證明中共不可信。曾被特朗普總統批評親共的民主黨總統候選人拜登，則反唇相譏指特朗普對中國態度軟弱，更似與習近平站在同一陣線。

眾議院議長佩洛西在其推特發文指出，當全球對抗疫情危機之際，香港民主與人權持續受攻擊，並且同意其黨友、本身出任美國國會及行政當局中國委員會（GECC）主席的眾議員麥高文（Jim McGovern）所言，認為疫情在全球大傳播之際，當局仍然向香港民主派領袖展開獵巫行動，是缺乏人性之舉，美國總統特朗普必須迅速開始實行《香港人權與民主法案》，正式啟動制裁。

共和黨參議院多數黨領袖麥康奈爾則發文譴責“不能容許中國共產黨趁着疫情大傳播之際（疫情的惡化也是因為中共試圖掩飾的後果），派出他們的代理人在香港逮捕和平的示威者”。

共和黨籍的參議員斯考特（Rick Scott）在推特發文表示，香港的大圍捕，是“中共企圖打壓爭取人權和民主的聲音，香港人應該享有他們的自主，類此的暴力行為（大圍捕）我們不能坐視不理”。

特朗普政府的閣員以國務卿蓬佩奧最先在國務院網頁發聲明譴責，指北京及其駐港代表不斷採取違反《中英聯合聲明》承諾的行動，這些承諾包括“透明度、法治和保證香港繼續享有高度自治”。他再於推特發文批評，指政治化執法與言論自由、結社自由及和平集會等普世價值觀不相符。美國司法部長巴爾也罕有發聲明，嚴詞指針對香港民主派的大濫捕是對香港法治和港人自由的最新攻擊，反映中共價值觀與西方截然相反，直言：“再一次證明中共是不可信。”

甚至連一向少對北京嚴辭批評的民主黨總統候選人拜登，也罕有地反指特朗普與習近平站在同一陣線，對中國過於軟弱。拜登從商的兒子亨特拜登，曾經被共和黨人指在中國和烏克蘭從事不可告人的商業勾當。