10休班警宵夜酒後“爆樽”互毆警長被捕

香港警隊去年有接近450警員辭職不幹，但吸納新人工作又未如理想

香港今天真箇是警黑難分。10名警察19日下班後相約夜宵，期間自己人發生衝突，據蘋果日報和明報報道，一名警長在混亂中“爆樽”（一如港產片黑幫分子打破酒瓶用作武器）傷及另一名女警，事後該群警察鳥獸散。警方表示，涉嫌“爆樽”敲破女警頭部的一名40歲警長（巡佐級）已被拘捕停職調查，警方重申非常重視警員操守，對事件絕不姑息。

廣告 繼續瀏覽後續

根據警方消息，19日清晨約4時30分，接獲31歲姓蘇女子報案，稱與40歲姓梁男子因瑣事爭執，其間懷疑梁以玻璃瓶及手部襲擊蘇後離去。警方調查後19日下午在元朗區拘捕梁姓警長，涉嫌普通襲擊被捕，暫列普通襲擊案件處理，交由元朗警區重案組跟進。傷者蘇女與被捕男子均為休班警。據報道，受傷女警事發時只是充當“和事佬”勸架，孰料就算是自己同袍也因為“殺得性起”而翻眼不認人，自己人也照打。

事發地點就是去年7.21被指警黑合作導致無辜市民被黑幫群毆的元朗。據此間傳媒報道，10名隸屬天水圍軍裝巡邏小隊警員，收工後相約往元朗屏輝徑2至44號一食肆夜宵，他們分開3桌，其間一名警長與開警車的車長爭執，在場一名女警充當“和事老”引起警長不滿，混亂中疑遭對方用玻璃樽襲擊，頭部受傷，其後全部休班警鳥獸散，只餘下受傷女警。衝鋒隊接獲襲擊傷人報案後曾到場調查。頭部紅腫女警其後到元朗博愛醫院求醫，傷勢並無大礙，獲發兩日病假證明。

據蘋果日報報道，車長及警長都是當差超過廿年的老警棍，其中一間食肆東主表示，事發時他們已經關門，所以未能目擊事件，而今日亦有重案組的探員到場調查。

元朗區議員張秀賢告訴明報，相信大部分市民都不能接受休班警在公眾地方打鬥，而在限聚令生效期間應減少外出聚餐，警方作為執行限聚令的紀律部隊，理應更清楚法例，考慮要求警方在區議會會議交代。