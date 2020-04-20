CLONE - 日本準備21萬間酒店客房接受冠狀病毒輕症和無癥狀感染者

日本經濟再生擔當相西村康稔在19接受記者採訪時指出：已經在日本全國確保21萬間酒店客房，接受冠狀病毒輕症和無癥狀感染者。日本原來的方針是輕症和無癥狀感染者在家中等處隔離療養，但是最近頻出感染家人的問題，因此正在緊急動員酒店，以保證對輕症和無癥狀感染者的隔離。

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輕症和無癥狀感染者在酒店中住在專用樓層，衛生自己打掃，到固定的地點自取三餐，政府負擔住宿費用等。

據西村康稔稱，已完成簽約的有6000間客房。

目前日本醫院口罩等醫療防護物資嚴重不足，對此西村表示：“經濟界已經提供了與醫用口罩同等規格的口罩12萬枚，希望儘快送往醫療一線。”

現在政府正在請日本經濟團體聯合會合作，將與N95具有同等功能的口罩和作業服送往醫療一線。

口罩為精密儀器加工一線等使用的防塵口罩，據稱防護服也可用於醫療一線，西村稱“將請求各企業提供”。

有關日美兩國正在推進臨床研究，有望對新冠病毒有效的新型流感藥物法匹拉韋（Avigan），西村指出：已有超出700個醫療機構和設施完成了使用手續，在患者同意的場合已經可以使用。

西村康稔19日在日本東京大學醫院視察了集中治療室（ICU），集中治療室用於治療使用呼吸機和人工心肺裝置“ECMO”的重症患者。西村還聽取了有關利用胰腺炎藥物進行新冠病毒感染症治療的臨床研究等的介紹。