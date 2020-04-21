中國疫情抵禦 提防外攻指責更專註國內“六穩與六保”

據專家分析，持續的疫情毫無疑問是2020年全世界最大的黑天鵝事件。面對國內防控已見成效復工復產穩步推進的中國而言，當內防反彈外防輸入成持久戰時，指責亦同疫情演變一樣變得沒完沒了，突現眼下中國面臨的內外形勢異常嚴竣。分析指中國更專註做好“六穩與六保”。

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據路透社今天報道稱，疫情衝擊波沒完沒了，應對外部指責外，中國更專註“六穩與六保”。

無論是發行抗疫特別國債抑或提高赤字率，擴大有效投資及刺激消費等，突現中國正以更大的宏觀政策力度對衝內憂外患的危局，在確保“六穩與六保”的底線思維下，更多依賴國內市場支撐經濟平穩運行更是當下的現實選擇。

據中國國家信息中心首席經濟師祝寶良說，“宏觀調控政策應未雨綢繆，保持必要的力度，着力刺激消費需求，穩就業、穩投資、穩外貿、穩外資。”他認為當前最迫切的任務就是保基本民生、保企業、保基層政府運轉，一旦疫情得到控制，生產生活可較快恢復。

上周五中央政治局會議首次提出六保：保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉。六穩則為“穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，是在2018年7月30日政治局會議首次提出。

受新冠肺炎疫情衝擊，中國經濟一季度同比下降6.8%首現負增長。上周五召開的中共中央政治局會議，在研究部署抓緊抓實抓細常態化疫情防控工作的同時，亦指出當前經濟發展面臨的挑戰前所未有，財政和貨幣政策要同時發力，以更大的宏觀政策力度對衝疫情影響。

該報道稱，外部指責紛沓而至背後的隱患須警惕。2019年12月初，湖北武漢首現新型冠狀病毒感染肺炎疫情（新冠肺炎疫情），隨後迅速擴散到全國各地並蔓延至世界200多個國家和地區。新冠肺炎疫情對中國經濟和世界經濟造成了嚴重影響，2020年一季度中國經濟下降6.8%，國際貨幣基金4月份樂觀情景估計今年世界經濟將出現-3%的衰退。

隨着疫情的蔓延，美國對中國的各種指責也紛沓而至。中國外交部發言人耿爽在近日例行記者會上表示，美國的敵人是病毒而不是中國。面對重大的公共衛生危機和傳染病的威脅，國際社會應當團結協作、同舟共濟，而不是相互指責，甚至叫囂追責、索賠。

官方數據顯示，美國是目前新冠疫情最嚴重的國家。美國總統特朗普上周六警告中國，如果中國“有意地造成”此次新冠病毒大流行，就應該面對相應後果，他同時加大了對中國政府處理此次疫情的批評力度。

在外交口水戰的背後，顯然隱含着貿易全球化倒退以及中國面臨的外部環境潛在惡化之憂，也意味着全球產業鏈存在斷裂的風險。尤其製造業是中國國民經濟的主體，製造業增加值佔國內生產總值接近30%。

該報道稱，這對中國製造業中依賴外部產業鏈的企業或許是滅頂之災，預計將在今年二季度逐漸體現。這或許也突現中國此次政治局會議提出的“六保”中專門提及保產業鏈供應鏈穩定。

很顯然，面對眼下的困境，在疫情防控常態化前提下，堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線的政策思路下對可能出現的問題未雨綢繆，制訂一攬子的宏觀政策並有效落實，體現政策的精準更考驗決策者的智慧。